NBA／巴特勒膝傷離場 灰狼面子裡子雙輸

2018-02-24 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



灰狼一哥巴特勒（左）僅出賽廿五分鐘就因膝傷提前離場，幸好傷勢目前看起來還算樂觀。 美聯社 分享 facebook

火箭與灰狼隊昨天碰頭卻是兩樣情，火箭哈登、保羅和年輕中鋒卡佩拉合力拿下七十分，而灰狼一哥巴特勒卻在僅出賽廿五分鐘的情況下就因為膝傷提前離場，最終火箭就以一二○比一○二擊敗灰狼、收下十一連勝。

火箭靠著全明星周前一波十連勝，將衛冕軍勇士隊從西區龍頭寶座上拉了下來，且這股氣勢還延續到了全明星周後的首場比賽，在昨天主場迎戰灰狼的比賽中，火箭一哥哈登與中鋒卡佩拉上半場就火力全開合力拿下廿八分，不過灰狼也不遑多讓，靠著巴特勒等四人得分上雙，僅以一分落後。

不過在第三節剩下三分多鐘時，巴特勒在一次與火箭球員衝搶進攻籃板後，卻抱著右膝痛苦倒地，隨後在隊友的攙扶下才離場，留下出賽廿五分鐘、進帳十分、五籃板的數據。

「現在我們必須等待醫生做出更進一步的診斷。」灰狼教頭錫柏杜在談到巴特勒的傷勢時表示，雖然賽後初步檢查呈現陰性反應，但今天球團仍將安排他做核磁共振檢查，「直到檢查報告出來前一切都只是猜測，只希望一切都能變得更好。」

灰狼痛失大將後，火箭在第三節後段一度取得十六分領先優勢，第四節灰狼也未能再將差距縮小，最終火箭以十八分差收下十一連勝，再將與勇士間的勝差拉開到半場。

火箭中鋒卡佩拉在昨天比賽中，面對灰狼長人唐斯拿下廿五分、十一籃板數據，被哈登與保羅讚賞是球隊贏球關鍵人物，保羅說：「他和哈登打出很多配合戰術，你無法想像他才是一名在聯盟打第四年的球員。」