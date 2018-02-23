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NBA／8顆三分彈 柯瑞轟爆快艇

2018-02-23 23:37聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

柯瑞（中）火力全開，全場拿下四十四分。 美聯社
柯瑞（中）火力全開，全場拿下四十四分。 美聯社
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在歷經全明星周假期的充電後，ＮＢＡ例行賽昨天重新開打，衛冕軍勇士隊在首戰碰上二連勝的快艇隊，在主控柯瑞全場投進八顆三分球拿下四十四分帶領下，以一三四比一二七終止快艇連勝之旅。

勇士在明星賽前最後一戰敗給拓荒者隊後將西區龍頭寶座讓給火箭隊，不過昨天碰上交易大限後拉出二連勝的快艇，勇士「浪花兄弟」柯瑞與湯普森上半場就火力全開合力拿下卅二分，加上杜蘭特也有十二分進帳，助勇士上半場打完取得十二分領先優勢。

不過下半場快艇也展開反撲，從板凳出發的哈瑞爾與威廉斯聯手，在第四節初帶動快艇打出十比二的反擊，助快艇追成僅剩兩分差距，不過關鍵時刻柯瑞連續兩顆三分球澆熄了快艇的反撲氣燄，最終勇士就以七分差距擊敗快艇，與火箭間已無勝差，不過勝率仍低於火箭。

柯瑞在昨天完成個人本季第三場四十分以上的比賽，其中包括在第一節槍響前命中一記半場三分壓哨球，他說：「很顯然的，我覺得自己的每一次出手都有進球的機會，你不需要考慮自己的命中率究竟是如何，只要把球丟出去然後看看會發生什麼事情就夠了。」

雖然球隊在明星賽前讓出龍頭寶座，但拿下十四分、八籃板六助攻的格林說，球隊並沒有因此偏離正確的方向，「我們是一支冠軍隊伍，所以不會表現出像是打出很爛的賽季後並取得進步的球隊。」

NBA戰報
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勇士柯瑞格林湯普森杜蘭特

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