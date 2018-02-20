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NBA／明星賽拿MVP 詹姆斯下個目標：總冠軍

2018-02-20 10:45聯合報 記者曾思儒╱即時報導

獲明星賽MVP詹姆斯下個目標總冠軍。美聯社
獲明星賽MVP詹姆斯下個目標總冠軍。美聯社
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昨天摘下明星賽MVP的騎士隊看板球星詹姆斯（LeBron James），下一個目標簡單又明確，就是再一座NBA總冠軍。

「我不喜歡將目光放太遠，但顯然，贏下總冠軍就是一切。」領軍技壓「柯瑞隊」的詹姆斯提到，身處聯盟，尋求總冠軍是所有球員的目標，「希望在旅程的最後，我和騎士能出線，代表東區進入總冠軍賽，這是我的目標，東山再起。」

騎士和勇士隊過去已連3季在最終系列賽對決，騎士雖在2015到16賽季奪冠，但勇士去年就阻斷騎士的連霸目標；新賽季已邁向後半段賽程，明星賽MVP在手的詹姆斯直言，和夥伴們再度問鼎金盃，就是全隊設定，「我知道大家都很興奮，我的心態也一直如此。」

明星賽周登場前，騎士在交易大限前換來希爾（George Hill）、克拉克森（Jordan Clarkson）、南斯（Larry Nance Jr.）和胡德（Rodney Hood），之後拉出一波4連勝，擊敗對手包括東區排名更佳的塞爾蒂克隊和西區強權雷霆隊，士氣正旺，連進入傷兵名單而缺席明星賽的騎士前鋒勒夫（Kevin Love），都期待新成員帶來的化學變化。

「看球隊會發生什麼改變非常有趣，因為我們覺得再經過幾個月的磨合，我們會更難纏。」勒夫在明星賽周期間受訪表示。

從熱火隊到騎士，詹姆斯已經連續7季打進最後的總冠軍系列賽，今年他將挑戰將紀錄推進到連8季，他說：「總冠軍就是我打球的目標，這條路上若有其他榮譽加持，這會很酷，紀錄就是其中之一。」但已擁有3枚冠軍戒的他也重申，球隊還需要繼續努力，「我們才剛加入4名成員，還有很多事情要做。」

騎士詹姆斯
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