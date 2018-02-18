NBA／再次與詹姆斯同隊？ 厄文：任何事都可能

2018-02-18 08:45 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



詹姆斯與厄文在明星賽又結成戰友。 NBA 分享 facebook

厄文（Kyrie Irving）在2016年夏天拋出轉隊震撼彈，讓整個聯盟都為之震動，這段過程也引來來外界不少對於騎士內部的揣測和流言蜚語。

不過對厄文和詹姆斯（LeBron James）這對昔日冠軍搭檔來說，他們並沒有因此決裂，厄文甚至表示，不排除未來再次和詹姆斯同隊效力的可能性。

「在職業運動中，任何事情都是有可能發生的，所以你永遠不知道未來會如何。」厄文說。

在今年明星賽的選秀上，詹姆斯還是挑選了厄文。「我只是在可以選擇的球員中挑選最好的那一位，厄文和勒夫都一樣，他們都是很特別的球員。當時厄文出現在球員名單中，而他是最棒的控衛之一，所以對我來說這選擇並不難。」

厄文在知道詹姆斯挑選自己後，也開玩笑地表示：「這是一次很好的選擇。」

選擇與詹姆斯分道揚鑣，這對年輕的厄文來說並非一個容易的決定，因為他必須在一個全新的環境，重新找到屬於自己發揮的空間，甚至背負更大的壓力，但從正面來說，已經幫助騎士奪下總冠軍的厄文，或許也需要一個更寬廣的空間來證明自己。

「我感到很開心，我在享受加入新組織和新球隊的學習過程，這是一個漫長的過程，我很高興能夠成為其中一員。」厄文說。