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場邊人語／球隊報喜 恭賀新禧

2018-02-16 19:21世界日報 彭廣揚

辭舊歲，拜新年！

12支NBA球隊，從農曆臘月17 （2月2日）到正月16（3月3日），分別在主場以各種方式和遠近球迷、在地社區、媒體受眾慶祝中國農曆狗年新春。這些球隊包括紐約尼克隊、休士頓火箭隊、金州勇士隊、華府魔法師隊、克利夫蘭騎士隊、洛杉磯快艇隊、芝加哥公牛隊、費城七六人隊、沙加緬度國王隊、多倫多恐龍隊、明尼蘇達灰狼隊和布魯克林網隊。

NBA共有30支球隊，執業律師出身的史登（David Stern）從1984年2月1日到2014年1月31日領導NBA，貫徹拓增獲利空間、落實全球布置兩大任務後功成身退。接任的席佛（Adam Silver）也是律師背景，同樣熟悉經營之道。

在史登時代，和廣大的中國球迷接觸，還是具有羅曼蒂克意味的想法，但是最近15年以來，如何更有效率地連結、認識、培養、互動華人，為賽事、贊助、身價加值，逐漸成為考驗NBA每支球隊的日常功課；NBA和球隊都了解中文市場的力度和深度，特別是「新春賀歲」的吸引魅力。

在農曆新年應景的商品之中，魔法師隊、恐龍隊、快艇隊、七六人隊、火箭隊、與勇士隊分別推出「中國紅」系列練習衫、鴨舌帽、背心、長襪和夾克，其中部分有「火箭」、「多倫多」、「華盛頓」、「騎士加油」、「新春賀歲」等中文字樣。這些商品以球帽和球襪售價最便宜，單價為25.99美元；一件勇士隊的黑底紅字夾克，標價則為399.99美元。

今年是NBA第七度安排慶祝中國農曆新年活動；在農曆新年期間，在中國的球迷有機會觀賞93場比賽實況；美國華人球迷除了有機會欣賞林書豪學習攪和菜肉餡、包餃子實況外，還有「三星報喜」—由馬刺隊雷納德（Kawhi Leonard）、塞爾特人隊厄文（Kyrie Irving）、鵜鶘隊戴維斯（Anthony Davis）擔綱賀節廣告。

球星報喜，恭賀新禧！

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