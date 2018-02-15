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NBA／和朗多遭驅逐 湯瑪斯喊冤：朗多3度打我

2018-02-15 18:39聯合報 記者曾思儒╱即時報導

都曾為「綠衫軍」塞爾蒂克隊立下汗馬功勞，現效力湖人隊的後衛湯瑪斯和鵜鶘隊後場靈魂朗多今天碰頭卻打出火氣，第一節尾聲就被雙雙驅逐出場。

替補只出賽5分鐘的湯瑪斯，眼睜睜看球隊以117：139吞敗，賽後大呼自己無辜，「我不知道他怎麼了，我不知道為何我要被判出場，我不想評論太多，事實明擺眼前，不論何種原因他都太積極了，他甚至三度攻擊我的臉，在這樣情況下，如果沒人保護我，我只能捍衛自己。」

他強調，自己非主動挑釁一方，「這是為何我說這些、感到生氣，我希望NBA能明辨是非，因為判我出場是錯誤的。」

衝突發生在第一節讀秒階段，湖人要發邊線球，湯瑪斯不停尋找空檔，卻被朗多緊緊跟隨，兩人不斷有肢體碰撞，大動作讓裁判鳴哨，最後兩人都被驅逐出場。

主場迎敵的鵜鶘留下勝利，但朗多賽後沒有接受採訪，根據湯瑪斯說法，兩人也沒有太多交集，除了去年季後賽，湯瑪斯領軍的「綠衫軍」在首輪擊敗朗多所屬的公牛隊，再來就是今年塞爾蒂克打算為湯瑪斯播放致敬影片，卻遭皮爾斯、朗多投反對票。

湯瑪斯去年季後被交易到騎士隊，第一次重回主場前，「綠衫軍」打算放致敬影片歡迎湯瑪斯重返TD花園，但因湯瑪斯臀傷未癒不會出賽延期，只是騎士第二度造訪波士頓卻遇塞爾蒂克為「真理」皮爾斯舉辦球衣背號退休儀式。皮爾斯明確表示，不希望湯瑪斯致敬影片搶走風采，和皮爾斯同為2008年冠軍成員的朗多也直接說，湯瑪斯並沒特殊的偉大功績，不懂球團為何要製作致敬影片。

最終湯瑪斯讓步，且在騎士二度作客波士頓前就被交易到湖人，但場外結下的梁子卻在今天爆發。

湯瑪斯朗多塞爾蒂克
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