湯瑪斯從雲端跌回凡間 下半季成生涯關鍵

揮別詹姆斯(LeBron James)的影子，湯瑪斯(Isaiah Thomas)在騎士之時未能如願替球隊加分，傳聞與勒夫(Kevin Love)、詹姆斯不合的口水戰，及戰術上難以融入，低於預期的球賽貢獻，使得湯瑪斯再度被球隊放棄，結束短暫15場身穿騎士戰袍的旅程。

湯瑪斯(右)實在無法適應騎士的進攻體系，僅打了15場球就再次被交易出去。 美聯社 分享 facebook

湯瑪斯不到半季就又被球團交易象徵幾個意義。第一當然是騎士休賽期放生厄文(Kyrie Irving)與塞爾蒂克換來湯瑪斯、克勞德(Jae Crowder)的實驗宣告失敗，也造成湯瑪斯個人的劣勢不斷被放大檢視。身高的硬傷與減少的球權，如何影響著湯瑪斯打球的節奏

第二點湯瑪斯在東區頂級強隊打上一哥，卻變成奪冠球隊的配角，再輾轉來到年輕、缺乏經驗，勝率不到五成的湖人。從強隊之巔跌落凡間，湯瑪斯在市場上的身價，球隊中的地位，短短一年天差地別，更可能影響他接下來職涯發展。

第三點如何在湖人挽救自己的生涯，為下一份合約打算。 很明顯地，湖人在等待2018夏天清出薪資空間後的自由市場，加上控球後衛重心擺在培養鮑爾(Lonzo Ball)上，湯瑪斯該怎麼利用鮑爾缺陣期間去證明他有辦法帶來鮑爾無法給予球隊的協助。不論是重新適應將第六人身份發光發熱，或是後續與鮑爾在場上共存的疑慮，都會影響他個人在各球團間、球員市場上的評價。

湯瑪斯褪去小巨人光芒 身材硬傷被放大檢視

身高的硬傷是湯瑪斯無法抹滅的事實，防守吃虧落居下位，過去在塞爾蒂克還能靠布萊德利(Avery Bradley)及嚴謹的團隊防守布陣做掩護，但在騎士，甚至是現在的湖人都難見這種等級的後場防守者協助，即便有凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)搭配後場也一樣。

沒有了圍繞著他的攻勢發動，減少持球比例後，湯瑪斯要如何打出效率？

湯瑪斯(中)上季在塞爾蒂克有出神入化般地表現，實力優異的隊友全力配合他的打法是關鍵的因素。 歐新社資料照片 分享 facebook

湯瑪斯上季例行賽繳出場均28.9分5.9助攻，投籃命中率46%的漂亮成績單，受惠於塞爾蒂克完整嚴密的攻守組織分工，讓他去年球季一度躍居MVP熱門，成為了關鍵而生，一扛勝負的男人。不少人還把熱血奮戰，屢次帶傷上陣的湯瑪斯拿來與戰神艾佛森比較，可惜執著求勝的鬥士心態最後卻還是敗在職業運動的現實中。

湯瑪斯向來需要一球在手的打法才能打出破壞力，由他做攻擊點去感染球隊。然而，在騎士明顯地攻勢主導、球權、節奏控制都不在他手上，湯瑪斯無法適應角色轉換與新戰術配置，讓他的打球節奏混亂。

場上的不順心，當然也帶來球員間的耳語、心結，湯瑪斯不僅在球賽中失去自我的價值，在騎士處境也沒有詹姆斯力挺，等於與多數隊友為敵，相較於他在綠衫軍時期的核心地位，心裡肯定不是滋味。

從強隊之巔跌落凡間 湯瑪斯必須調適的心理

短短一年內，從近乎被球迷捧上天，令各界津津樂道的小巨人湯瑪斯，卻在現今變成人球般輾轉交易來到湖人，而且湖人很可能還只是看上他的到期約，只打算利用完這半季的剩餘價值。

他必須明瞭，離開塞爾蒂克，遠離印象中的美好球季後，如漫畫般的故事和驚天數據可能難以複製。即便湯瑪斯在湖人的初登板表現不錯，但我認為湖人總教練華頓(Luke Walton)還是難像綠衫軍主帥史蒂文斯(Brad Stevens)聰明地運用、掩飾湯瑪斯的優缺點來得如此得心應手。

離開東區兩支頂尖的球隊後，湯瑪斯來到西區後段班的湖人，在心態上的調適不能輕忽。 美聯社 分享 facebook

湯瑪斯必須停止在社群上，面對媒體時的公然開砲，回想自己一路打拼上來的勵志故事，找回初衷，回歸籃球的本質，上了場就是把球隊角色扮演好，不論是先發或是第六人，得重新建立起刺客精神。

在湖人剩下半季提升表現 全力打拼下一份合約

湯瑪斯替湖人出賽一場，上陣31分鐘，雖然命中率12投7中本季最高，貢獻22分6助很不錯，卻也賠上5次犯規與6次失誤，顯示一來與隊友默契不足，自己節奏掌握有待調整，再者就是單防對抗性不足，移位不及，未能有完整的轉輪防守，協防幫忙後，只得以過多的犯規收場。

防守端的交代上，湖人無法像綠衫軍注意到諸多細節，球員臨場經驗、教練執教特長都是挑戰。倒是進攻端，華頓給湯瑪斯很高的控球自主權，讓他去由擋拆突破，選擇跳投、殺到籃下攻擊，或等待包夾一來再分給隊友。 屢次的打法頗有想試出湯瑪斯使用說明書的意味，或許有助於找回湯瑪斯投籃把握度的自信。

只不過鮑爾回來後，還讓湯瑪斯這樣持球滿場打嗎？當湯瑪斯重新回到板凳，會不會又變成國王、太陽時期的替補砍將，能夠拿得出得分能耐，但就投籃的選擇時機缺乏耐心，擴及球隊的影響層面不夠。就像湯瑪斯在騎士15場中，和隊友磨合效果不佳，影響他在場上的沉穩與判斷，整體投籃命中率僅36%是生涯最差。

當湯瑪斯從吊車尾選秀進入國王打拼，輾轉待過太陽，在塞爾蒂克打出成就，一段家喻戶曉的勵志故事，似乎又需要重頭來過證明自己的價值。湯瑪斯該放下身段，一球在手之餘，為爭取更多曝光機會，得學習配合打無球，

湯瑪斯(中)是2011年選秀會中最後一個被選中的球員(第二輪第30順位)，在國王時期就靠著無比的拚勁與鬥志爭取上場時間，最後才能成為知名的球星。 歐新社資料照片 分享 facebook

鮑爾不擅長投籃，以組織傳球優先，喜好快速轉換急攻，未來若是歸建湖人，湯瑪斯一同上場之時，接獲傳球攻擊的機會應該不會少。或許這半季正是湯瑪斯能否探索、開發出球技更多變化的分水嶺，湯瑪斯未來幾年在聯盟的定位，可能就取決在接下來的湖人時光。

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