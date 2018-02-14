年度新人王殺出黑馬 爵士米契爾後勢看漲

上半季沒有意外，費城76人狀元新秀西蒙斯就是「年度新人」唯一人選，不管是個人數據、表現還是全能身手、鋒頭，西蒙斯場均16.4分、7.7籃板、7.3助攻讓所有競爭者都失去競爭力。

賽季剩下三分之一不到，本季已經出賽53場西蒙斯，原本遙遙領先的年度新人情勢開始有了改變，猶他爵士後衛米契爾正以驚人速度成長，場均19.5分、3.5籃板、3.4助攻的表現，率領爵士趕上季後賽雷達。

76人控衛西蒙斯不愧是前年選秀狀元，僅管上個球季完全報銷，本季復出後上半季表現遙遙領先其他新秀，不過近來遇上競爭對手。 美聯社 分享 facebook

米契爾是2017年第一輪第13順位新秀，6呎3吋得分後衛，在爵士他是控球、得分兩門抱，米契爾攻擊型控球特質，在以守為攻的爵士隊相當討喜，他是爵士得分第一主力，也是攻勢最重要發起點，現在更成為爵士進攻最穩定終結者。

爵士剛完成一波10連勝，米契爾這波連勝場均貢獻21.3分，三分球命中率4成1。比戰績，爵士29勝28敗，稍稍落後76人29勝25敗，76人暫居東區第7，爵士上升到西區第10。比個人表現，米契爾的進攻爆發力和球隊第一主攻角色，賽季可能達成場均20分，米契爾幾乎主導爵士進攻戰術和節奏，鋒頭略勝西蒙斯。

在連3場得到25分以上後，爵士後衛米契爾平均得分已衝上19.5分，排名所有新秀第一。 美聯社 分享 facebook

西蒙斯全能球風和全面身手備受讚揚，但西蒙斯本季三分球10投0中，還沒有投進過三分球紀錄，多少會影響媒體票選和觀感，這對西蒙斯競爭年度新人大不利。

不管是球隊排名、戰績還是個人表現，米契爾已經趕上西蒙斯，兩人在形象和觀感、數據上不相上下，平分秋色，接下來76人和爵士誰能搶下季後賽名額，很可能就是決定最終年度新人終極指標。

西蒙斯(左)欠缺三分球能力，恐怕會對他的新人王票選有所影響。 美聯社 分享 facebook

TNT電視球評巴克利看好76人，他認為76人可以穩定拿下一席東區季後賽，目前76人排名和勝率確實稍佔優勢。不過米契爾的優勢在得分和球隊關鍵角色，從2018年的表現可以預見，米契爾很可能成為今年新人唯一一個場均20分射手，控球、得分雙能衛角色，米契爾在媒體心目中留下深刻印象。場均20分一旦加上西區季後賽席位，米契爾極具年度新人競爭力。

爵士教練史奈德說，「米契爾現在打球方式，好像他在這個聯盟已經打了8年、10年，他沒有菜鳥生澀，更沒有老鳥俗氣，打法擅於帶動隊友士氣和節奏，他是一名攻防兩端都能改變比賽節奏關鍵球員」。

米契爾(左)完全沒有菜鳥的生澀，與爵士隊友合作無間，接連打敗強敵。 美聯社 分享 facebook

米契爾帶領爵士正在趕上西區季後賽，10連勝中包括二勝馬刺，再勝勇士和暴龍兩支東西區龍頭，勝場貨真價實。

「贏球氣氛和球隊文化讓我們更團結，也更能盡情享受比賽」米契爾說出爵士這波連勝的休息室氛圍，在聯盟第七的防守基礎上，爵士樂高奏前進，西區第9快艇、第8鵜鶘、第7金塊的領先優勢正在拉近。