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NBA／克拉克森、南斯感謝湖人 布萊恩送祝福

2018-02-09 16:20NBA台灣 udn記者吳孟儒／綜合外電報導

交易過後，南斯(左)與克拉克森將在騎士展開新篇章。 歐新社
交易過後，南斯(左)與克拉克森將在騎士展開新篇章。 歐新社
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湖人在季中交易截止日前和騎士完成交易，將克拉克森（Jordan Clarkson）和南斯（Larry Nance Jr.）送走，作為過往曾一起共事的老大哥布萊恩（Kobe Bryant）得知消息後便在推特發文送上祝福，並表示有需要的話隨時都能聯絡他。

「克拉克森和南斯是我很欣賞的兩位年輕球員，去做偉大的事吧！」布萊恩，「如果你們需要幫助的話，你們會知道哪裡會找到我的。」

湖人和騎士交易，將克拉克森和南斯送走，得到湯瑪斯（Isaiah Thomas）、佛萊（Channing Frye）還有1個騎士自己握有的2018年首輪選秀權。

克拉克森和南斯離隊之後，各自在社群網站上表達對湖人的感謝之情。

「很難用文字形容穿上紫金戰袍的感覺，能夠為充滿傳奇的湖人隊效力無疑是夢想成真。」克拉克森說，「過去4年，這座城市見證了我的成長，洛杉磯就是我的家，這裡的人就像是我的家一樣。」克拉克森字句中表達對洛城的感激，儘管離開依舊對這座城市充滿愛。

南斯同樣也是如此，他說：「我對湖人隊為我所做的事，以及球迷和隊友們的幫助將永遠心存感激，在湖人的這段時間，對我來是個難以置信的經歷，我很高興能夠在這裡展開我的NBA生涯，感謝過去2年半的時間。」

克拉克森到騎士將穿8號戰袍，而南斯將穿24號，有趣的是，這兩個號碼正是布萊恩在湖人退休的背號球衣。

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