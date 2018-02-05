NBA／火箭痛宰騎士 詹姆斯：別直播我們比賽了

2018-02-05 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／綜合報導



詹姆斯(左)主場出戰火箭，卻吞大敗。 美聯社 分享 facebook

火箭隊昨天火力全開，全場投進十九顆三分球，保羅飆進六顆，奪下全場最佳廿二分、十一助攻，並抓下八籃板，率隊以一二○比八十八擊敗騎士隊，拿下四連勝。

保羅表示，勝利的滋味很美好，需要保持正確的精神，將狀況延續下去。

火箭「大鬍子」哈登也表現優異，拿下十六分、九助攻、六籃板。

談起和保羅聯手奪勝，哈登表示，雙方都無私打球，知道什麼時候該自私，什麼時候該進攻，一切都順其自然地發生。

前三季打進總冠軍賽的騎士，昨日在主場迎戰全聯盟戰績第二的火箭，原本期待會是競爭激烈的比賽；不料騎士一路挨打，主力球星詹姆斯表現受壓制，上場卅一分鐘，十投三中，得本季次低十一分、九籃板、九助攻。

在主場慘遭火箭以卅二分差痛宰，詹姆斯賽後笑不出來，受訪時還將帽簷壓低、遮住眼睛。

詹姆斯表示，感覺無語，每一場全國直播的比賽都輸了，接下來應該會把他們從全國直播的名單中移除，真的無話可說。

騎士一開賽被打出一波四比十五攻勢，之後進攻端遭壓制，防守又壓不住，在第三節分數差距被拉到卅五分落後，最終無力反撲。

詹姆斯表示，過去他到熱火隊的第一年，曾歷經類似的低潮，之後還是找到節奏，這次在騎士無法確定是否能做到。