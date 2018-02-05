親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
HBL
NBA
MLB
棒球
籃球
WTA台灣公開賽
綜合
運動員轉職人生
路跑

NBA／火箭痛宰騎士 詹姆斯：別直播我們比賽了

2018-02-05 00:48聯合報 記者吳思儀／綜合報導

詹姆斯(左)主場出戰火箭，卻吞大敗。 美聯社
詹姆斯(左)主場出戰火箭，卻吞大敗。 美聯社
分享

火箭隊昨天火力全開，全場投進十九顆三分球，保羅飆進六顆，奪下全場最佳廿二分、十一助攻，並抓下八籃板，率隊以一二○比八十八擊敗騎士隊，拿下四連勝。

保羅表示，勝利的滋味很美好，需要保持正確的精神，將狀況延續下去。

火箭「大鬍子」哈登也表現優異，拿下十六分、九助攻、六籃板。

談起和保羅聯手奪勝，哈登表示，雙方都無私打球，知道什麼時候該自私，什麼時候該進攻，一切都順其自然地發生。

前三季打進總冠軍賽的騎士，昨日在主場迎戰全聯盟戰績第二的火箭，原本期待會是競爭激烈的比賽；不料騎士一路挨打，主力球星詹姆斯表現受壓制，上場卅一分鐘，十投三中，得本季次低十一分、九籃板、九助攻。

在主場慘遭火箭以卅二分差痛宰，詹姆斯賽後笑不出來，受訪時還將帽簷壓低、遮住眼睛。

詹姆斯表示，感覺無語，每一場全國直播的比賽都輸了，接下來應該會把他們從全國直播的名單中移除，真的無話可說。

騎士一開賽被打出一波四比十五攻勢，之後進攻端遭壓制，防守又壓不住，在第三節分數差距被拉到卅五分落後，最終無力反撲。

詹姆斯表示，過去他到熱火隊的第一年，曾歷經類似的低潮，之後還是找到節奏，這次在騎士無法確定是否能做到。

火箭

相關新聞

NBA／巴特勒、唐斯聯手出擊 灰狼主場14連勝

2018-02-04 15:56

NBA／子承父業 南斯挑戰灌籃大賽

2018-02-04 15:04

NBA／魯比歐飆34分創新高 爵士賞馬刺2連敗

2018-02-04 14:38

NBA／今日戰績表 勇士輸給金塊近三戰吞兩敗

2018-02-04 14:21

NBA／佐蒙德雙20助陣 活塞滅火奪3連勝

2018-02-04 13:01

NBA／金塊第四節狂飆38分 勇士客場慘遭逆轉

2018-02-04 12:58

NBA／保羅助攻里程碑 火箭19記三分彈血洗騎士

2018-02-04 11:50

NBA／安比德連續出賽無用 76人不敵溜馬

2018-02-04 10:58

NBA／轉隊首戰飆24分 哈里斯助快艇退公牛

2018-02-04 08:44

NBA／安比德好忙 首度連續出賽再追超級盃

2018-02-04 08:12

NBA／柯瑞又要添丁、球隊贏球 勇士雙喜臨門

2018-02-03 23:58

米羅蒂奇交易案互利？ 公牛、鵜鶘各有盤算

2018-02-03 08:00

太陽運作原地踏步 買斷孟洛後未來在哪裡？

2018-02-02 18:40

「新春賀歲」 2018春節NBA轉播表

2018-02-01 15:23

卡珍斯竟在最得意時倒下 鵜鶘雙塔讓人惋惜

2018-02-01 07:00

扮演「柯瑞殺手」 爵士魯比歐盼找回攻守歸屬感

2018-01-31 10:05

空拋之城解體 快艇、活塞重磅交易分析

2018-01-31 07:00

馬刺軍團再出奇兵 變種控衛墨瑞當家

2018-01-31 07:00

厄文力拚柯瑞 打出本季最精采一戰

2018-01-29 07:00

爵士砍掉重練流言多 成季中潛在交易軍火庫

2018-01-27 11:00

放掉林書豪後連兩年無起色 黃蜂面臨重建抉擇

2018-01-25 07:00

哈登+保羅聯手超高效率 季後賽能破勇士嗎？

2018-01-24 07:00

騎士動不動就被狂電 詹姆斯已是油盡燈枯？

2018-01-22 07:00

40歲進明星賽？ 不老鬼切風華再現

2018-01-20 07:00

老派華麗球風獨樹一格 德羅展、約柯奇各領風騷

2018-01-19 07:00

柯爾施放兩大絕招 勇士衛冕計畫全面啟動

2018-01-18 07:00

腳下的華麗戰爭 從球鞋顏色看NBA歷史

2018-01-17 07:00

杜蘭特已成終極殺器 柯瑞向MVP邁進

2018-01-15 07:00

三個中鋒沒水吃？ 太陽內線的一場鬧劇

2018-01-11 07:00

從球爸嘴砲事件 看NBA教練「互挺」文化

2018-01-10 07:00

擺脫林書豪受傷厄夢 籃網邁向重生幸福路上

2018-01-08 07:00

柯瑞啟動抓狂模式 重回MVP競爭行列

2018-01-08 07:00

老鮑爾成NBA創辦人？ 嘴砲竟攪亂谷歌演算法

2018-01-07 07:00

格林血淚奮鬥史 五球員命運大不同

2018-01-05 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／金塊第四節狂飆38分 勇士客場慘遭逆轉

2018-02-04 12:58

NBA／保羅助攻里程碑 火箭19記三分彈血洗騎士

2018-02-04 11:50

NBA／魯比歐飆34分創新高 爵士賞馬刺2連敗

2018-02-04 14:38

MLB／好冷！達比修為首 FA還有130人沒落腳

2018-02-04 13:14

澳職／林智勝首局陽春砲 俠盜再見轟闖總冠軍賽

2018-02-04 17:19

MLB／教士網羅薛爾茲 曾簽史上2月FA最大合約

2018-02-04 13:16

MLB／賣馬林魚賺多少？ 前老闆拒分紅：零

2018-02-04 11:59

NBA／安比德好忙 首度連續出賽再追超級盃

2018-02-04 08:12

MLB／薪資仲裁敗訴 藍鳥終結者仍加薪近10倍

2018-02-04 09:22

NBA／佐蒙德雙20助陣 活塞滅火奪3連勝

2018-02-04 13:01

NBA／巴特勒、唐斯聯手出擊 灰狼主場14連勝

2018-02-04 15:56

NBA／轉隊首戰飆24分 哈里斯助快艇退公牛

2018-02-04 08:44

MLB／放棄達比修？ 遊騎兵小聯盟約接洽柯隆

2018-02-04 08:43

澳職直播／季後賽一場定生死 林智勝首打席開轟

2018-02-04 14:50

HBL／南山力退能仁 男、女子組四強對戰出爐

2018-02-04 21:59

超級盃／珍娜傑克森聲明 拒與賈斯汀合作

2018-02-04 08:58

NBA／安比德連續出賽無用 76人不敵溜馬

2018-02-04 10:58

印度羽賽／連兩年闖最終戰 周天成尋求本季首冠

2018-02-04 10:17

超級盃／MVP布雷迪領軍 愛國者抗老鷹拚衛冕

2018-02-04 11:05

HBL／首度進軍4強 東山教頭：我們不是去當觀眾的

2018-02-04 21:10

NBA／今日戰績表 勇士輸給金塊近三戰吞兩敗

2018-02-04 14:21

田徑／德黑蘭室內賽 林鴻敏跳出銀牌亞運達標

2018-02-04 09:04

女棒／曾琪、謝鈺瀅、沈嘉玟 入日本女職棒聯盟

2018-02-04 15:53

印度羽賽／直落二不敵石宇奇 周天成新年首冠再等等

2018-02-04 20:14

NBA／子承父業 南斯挑戰灌籃大賽

2018-02-04 15:04

女棒／日本女子職棒成立9年 單一公司經營4隊

2018-02-04 20:02

WTA台灣賽／芭波絲封后 激動謝球迷：盼明年再回來

2018-02-04 16:41

超級盃／零下16度史上最冷 成串紀錄等布雷迪來破

2018-02-04 15:19

HBL／一度花光20分領先優勢 廖哲億：專注度不足

2018-02-04 18:22

冬奧／平昌冬奧地點偏遠 旅館少、車票難搶外國旅客卻步

2018-02-04 09:57

SBL／達欣吞3連敗 范耿祥：球員想要去放假了

2018-02-04 21:49

WTA台灣賽／ 搶七不敗 大陸組合一盤未失強勢封后

2018-02-04 19:03

超級盃／史上最老 40歲布雷迪奪MVP卻陷魔咒

2018-02-04 15:53

SBL／金酒提升專注力 奪5連勝平隊史最佳

2018-02-04 19:58

超級盃／「粉紅佳人」演唱國歌 誰會下跪受關注

2018-02-04 16:37

超級盃／老鷹戰愛國者 兩隊無傷兵對決

2018-02-04 15:55

SBL／璞園31分差痛宰達欣 麥班達：防守跟籃板是重點

2018-02-04 22:27

圖輯／HBL複賽 松山83：76勝東山

2018-02-04 19:51

女棒／3台將赴日打女子職棒圓夢 新球季拚個人獎

2018-02-04 18:09

NBA／火箭痛宰騎士 詹姆斯：別直播我們比賽了

2018-02-05 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top