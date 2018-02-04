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NBA／金塊第四節狂飆38分 勇士客場慘遭逆轉

2018-02-04 12:58NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

美聯社
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連兩天客場作戰的勇士在丹佛陷入苦戰，雖然前三節打完取得領先，但第四節防守全面崩盤，本身命中率也不見起色，在握有領先的情況下遭到金塊逆轉，金塊末節狂砍38分，終場以115比108擊敗勇士。

這場比賽金塊主場湧進20103位球迷，刷新隊史上座紀錄。

巴頓（Will Barton）攻下全隊最高25分，外加5籃板4助攻，他在第四節獨拿10分，包括兩記重要三分球，是金塊得以扭轉戰局的關鍵；約柯奇（Nikola Jokic）展現全能身手，拿下19分9籃板5助攻2抄截，三分球3投2中，特別是在比賽剩下2分13秒的底線三分球，一舉突破雙方平手僵局，奠定球隊勝利基礎。

上半場雙方戰況膠著，柯瑞（Stephen Curry）第三節攻下8分帶動勇士一波猛攻，一度取得12分領先，但金塊不甘示弱，在第三節後段打出12比6的進攻，追到僅有6分差。第四節金塊一路從落後7分的劣勢下追趕，在剩下2分57秒時雙方戰成平手。

約柯奇接下來命中三分球，同時兩罰俱中，勇士雖然積極搶攻，卻是無功而返；而楊恩（Nick Young）和杜蘭特（Kevin Durant）接連被吹技術犯規更是雪上加霜，穆雷（Jamal Murray）穩穩罰進4球，將領先分數拉開到8分差。柯瑞回敬一記大號三分球，但已於事無補。

金塊雖然團隊命中率僅有42.9%，特別是勇士第四節命中率還高達55.6%，不過金塊充分掌握住機會，包括單節14罰全中，也讓他們得以在驚濤駭浪之中力克強敵。

哈里斯（Gary Harris）得到16分6籃板4助攻，穆雷15分，萊爾斯（Trey Lyles）15分10籃板3助攻。

勇士還是繳出5成的團隊命中率，也送出28次助攻，但第四節最後幾分鐘的熄火，也讓他們失去領先的優勢；此外，勇士三分球31投僅8中，也是球隊陷入苦戰的關鍵之一。

杜蘭特今天16投12中，拿下31分7助攻6籃板2阻攻，柯瑞16投8中，三分球12投5中拿到24分6籃板4助攻2抄截，湯普森（Klay Thompson）16分5助攻，帕楚利亞（Zaza Pachulia）10分8籃板，格林（Draymond Green）8分8助攻6籃板2阻攻。

杜蘭特吞下本季第11次技術犯規，追平隊友格林的次數，兩人都將面臨禁賽的危機。

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