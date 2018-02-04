NBA／佐蒙德雙20助陣 活塞滅火奪3連勝

2018-02-04 13:01 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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遞補入選明星賽的佐蒙德（Andre Drummond），今天面對熱火攻下23分20籃板4抄截4阻攻，幫助活塞在主場以111比107撲滅熱火，取得3連勝。

這是佐蒙德本季第6次拿到雙20，排名聯盟第一，同時這也是他生涯第19次完成雙20。

雙方在前三節打完僅有1分差距，第四節活塞一開始掌握先機，打出一波8比0攻勢，取得7分領先；理查森（Josh Richardson）連拿7分，加上艾靈頓（Wayne Ellington）貢獻8分，帶動熱火反擊，一舉超前對手。

近況出色的S.強森（Stanley Johnson）此時攻下5分，葛里芬（Blake Griffin）又在剩下43秒轟進一記關鍵三分球，活塞一波12比2的進攻將分數拉開到7分差。德拉基奇（Goran Dragic）雖然完成4分打，不過史密斯（Ish Smith）馬上回敬一顆三分球，比賽也就此分出勝負。

史密斯此役攻下25分7助攻4籃板，14次出手命中11球，效率驚人；葛里芬則有16分9籃板7助攻的全方位演出，S.強森13分7籃板，替補的托利佛（Anthony Tolliver）和加洛威（Langston Galloway）各拿下13分

同樣遞補入選明星賽的德拉基奇，今天23投13中，包括三分球6投4中，得到本季新高33分；理查森19分6助攻，J強森（James Johnson）18分7助攻5籃板2抄截，艾靈頓11分。熱火中鋒懷塞德因病未能上場，頂替先發的歐林尼克（Kelly Olynyk）拿到19分8籃板5助攻。

熱火近期吞下3連敗，目前戰績29勝24敗，排名降到東區第7；至於活塞和第8名的76人差距只剩下0.5場勝差。