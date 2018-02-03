NBA／洛齊爾、泰托姆飆新高 綠衫軍擊退老鷹

2018-02-03 12:26 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

孟洛（Greg Monroe）還沒正式加入球團、頭號大將厄文（Kyrie Irving）又因傷持續休兵，不過塞爾蒂克還有後場悍將洛齊爾（Terry Rozier）撐著！

前一場比賽生涯首度先發就拿到大三元的洛齊爾，今天更是狂飆生涯新高31分，搭配新秀泰托姆（Jayson Tatum）同樣砍下生涯新高27分，塞爾蒂克歷經克服上半場落後的劣勢，第三節轟出一波41比20的攻勢，最終以119比110在主場擊退老鷹，取得3連勝。

上半場一度落後9分的綠衫軍，第三節火力爆發，團隊命中率高達65%，三分球5投全中，其中洛齊爾一人就獨拿14分，先發5人合力砍下41分，將比分拉開到19分差。

老鷹隊的普林斯（Taurean Prince）今天也攻下生涯新高31分，他在第四節攻下15分，帶領老鷹一路追到10分差，但塞爾蒂克很快穩住陣腳，泰托姆個人拿下7分，幫助球隊又將分數差距拉開到15分以上，順利贏得比賽。

塞爾蒂克先發表現出色，布朗（Jaylen Brown）拿下19分，霍福特（Al Horford）得到17分7助攻6籃板，拜恩斯（Aron Baynes）11分8籃板5助攻。

老鷹除了普林斯的進攻外，施羅德（Dennis Schroder）得到25分，貝藍利（Marco Belinelli）15分，貝茲摩（Kent Bazemore）11分5籃板4助攻。