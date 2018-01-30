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NBA／目標季後賽 波爾辛吉斯要尼克補強

2018-01-30 09:49聯合報 記者劉肇育╱即時報導

尼克戰績停滯不前，波爾辛吉斯向球團喊話，希望在交易大限前最後10天進行補強。 美...
尼克戰績停滯不前，波爾辛吉斯向球團喊話，希望在交易大限前最後10天進行補強。 美聯社
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紐約尼克在本賽季進入「後安東尼（Carmelo Anthony）」時代，球隊一哥波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在開季後一度打出MVP級的身手，不過對於球隊戰績停滯不前，波爾辛吉斯今天向球團喊話，希望能夠以打入季後賽為目標，在交易大限前最後10天進行補強。

尼克本賽季以球隊新一哥波爾辛吉斯以及小哈德威（Tim Hardaway Jr.）為核心來打造陣容，不過兩人都受到傷勢影響陸續缺席幾場賽事，讓進入重建期的尼克至今還只能在東區中段班奮鬥；不過對於以率隊挺進季後賽為目標的波爾辛吉斯來說，這樣的戰績是遠遠不夠。

「季後賽經驗對於我職業生涯的這個時間點來說，將會非常重要，且累積的愈快愈好。」在本季扛起尼克一哥責任後，波爾辛吉斯談到對於個人生涯第一個季後賽的渴望時說：「不過在我們隊上多數人都還不曾嘗過大家所談論的季後賽滋味，從自私的角度出發，我肯定是想打季後賽的，但這一切還必須考慮到這個隊伍要怎麼結束這個賽季。。」

在今年西強東弱的局面下，尼克所處的東區中段班包括公鹿、溜馬、76人、活塞和黃蜂都屬於年紀相當輕的隊伍，這也讓尼克確實有闖進近5個賽季以來首個季後賽的機會，不過在缺乏穩定先發陣容下，他們在過去過去19場比賽已吞下14場敗仗，這也讓尼克球團必須在交易大限前做出要繼續補強挑戰季後賽，或是索性擺爛爭取更佳選秀順位的抉擇。

「我想打季後賽，管理階層肯定知道，這是我現在唯一想要做的事情，我來到這邊並不是為了上場跟大家說『我們來擺爛吧』，這將讓我們失去上場的理由。」波爾辛吉斯談到對於球隊的期待時說：「打進季後賽，是我現在唯一專注的事情。」

尼克波爾辛吉斯76人
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