NBA／柯瑞、厄文頂尖對決 詹姆斯隔空讚嘆

2018-01-29 09:00 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



柯瑞(左)與厄文對決。 NBA 分享 facebook

面對難纏的綠衫軍，柯瑞（Stephen Curry）在第三節獨拿18分幫助球隊超前比分，第四節最後關鍵時刻更是包辦13分，帶領勇士在驚濤駭浪中勝出。

這場比賽柯瑞全場24投16中，包括投進8顆三分球，得到本季新高49分，至於厄文（Kyrie Irving）則是18投13中，攻下37分4助攻。兩人之間的頂尖對決也讓比賽過程高潮迭起，毫無冷場。

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甚至連詹姆斯（LeBron James）都忍不住在推特上讚嘆兩人的精彩表現。「厄文和柯瑞真的太不可思議了！」

賽後談到對位厄文，柯瑞表示：「他是一個非常出色的球員，我們已經盡全力防堵他了。這個夜晚我們彼此都努力拿出最好的表現。這場比賽充滿了季後賽等級的對抗，是大家期待見到的一場比賽。」

厄文則說道：「我渴望和最優秀的球隊、最優秀的球員競爭，而今晚就是這樣的比賽。」

厄文首節獨拿14分，半場攻下19分助塞爾蒂克取得領先，但柯瑞第三節豪取18分，幫助勇士超前比分，最多領先到10分；厄文第四節再度啟動，他拿下12分，讓塞爾蒂克一路追分，直到扳成95比95平手。

而接下來輪到柯瑞表演時間。柯瑞先轟進一記大號三分球，之後切入得手，並且罰進後續的8次罰球，隻手擋下綠衫軍的反撲氣勢，沒有讓前一次交手被大逆轉的惡夢重現。

「你只需要坐下來，然後好好享受這樣的表演，」杜蘭特（Kevin Durant）談到柯瑞和厄文的對決畫面，「只要他們開始進入狀態，你就會讓路給他們。這場比賽雙方都有這樣的感覺，歐文早早就進入狀態，然後Stephen也開始了，兩個人就開始了表演。大家只需要好好享受。」

格林（Draymond Green）則稱讚柯瑞：「我從沒看過有誰能防住柯瑞。不過這並不是他最顛峰的時刻，因為我見過他更瘋狂的狀態。所以他今晚的表現沒有特別讓我印象太深刻。」