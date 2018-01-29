NBA／安東尼25000分里程碑 史上第5年輕

2018-01-29 09:02 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



NBA 分享 facebook

安東尼（Carmelo Anthony）在今天對活塞的比賽中攻下21分，其中第三節的2次罰球命中，讓他生涯總得分正式突破25000分大關，成為史上第21位達此里程碑的球員。

安東尼也是現役球員中第3位拿到25000分，諾維茨基（Dirk Nowitzki）累積30851分，詹姆斯（LeBron James）則是不久前才創下最年輕30000分紀錄。在「甜瓜」達成重要里程碑之際，詹姆斯也不忘在推特上發文祝賀自己的好兄弟。

根據統計，安東尼以33歲又243天成為史上第5年輕拿到25000分的球員，在他前面的4位分別是：詹姆斯（30歲又307天）、布萊恩（Kobe Bryant，31歲又151天）、張伯倫（Wilt Chamberlain，31歲又186天）、馬龍（Karl Malone，33歲又228天）。

此外，安東尼生涯進球數也累積達到8932個，超越41歲老將卡特，排名史上第21，同樣在現役球員中僅次於諾維茨基和詹姆斯。他若維持目前的狀態，有機會成為史上第15位進球數破萬的球員。

NBA 分享 facebook

在現役球員中目前最有機會達到25000分的球員包括卡特（Vince Carter）、韋德（Dwyane Wade）和杜蘭特（Kevin Durant），卡特還差313分，韋德目前是21782分，杜蘭特則是剛剛突破20000分大關。

卡特和韋德都面臨歲月老人的壓力，想突破25000分是有一定難度；相較之下，才29歲的杜蘭特顯然目標會擺在成為史上第8位破30000分的球員。