NBA／未婚妻奪澳網冠軍 大衛李一路相陪

2018-01-28 08:15 NBA台灣 綜合外電報導



伍茲妮雅琪與未婚夫大衛李(左)。 美聯社 分享 facebook

澳洲公開賽女單決賽今日登場，3度打進大滿貫決賽的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）以2比1擊敗羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），抱回個人首座大滿貫金盃，她也將在下周重新登上世界第一的寶座。

伍茲妮雅琪的未婚夫正是前NBA球星大衛李（David Lee）。

已經宣佈退休的大衛李，今年陪著伍茲妮雅琪出征澳網，鏡頭也不時捕捉到他在場邊觀戰的畫面。大衛李和伍茲妮雅琪在去年11月已經訂婚。

在見證未婚妻生涯第一座大滿貫金盃後，大衛李也在Instagram上予以祝賀。「澳網公開賽冠軍！重返世界第一！為我未婚妻心中所愛與投入送上無盡的恭喜，以你的成就為榮！」

34歲的大衛李在2005年被尼克隊選中，12年的職業生涯中他分別效力過尼克、勇士、塞爾蒂克、小牛和馬刺，職業生涯一共出戰了829場例行賽，繳出場均上場29.3分鐘、13.5分、8.8籃板、2.2助攻的成績，他在2014-15年球季幫助勇士隊奪得隊史首冠，也在2010和2013年入選明星賽。

上個賽季大衛李代表馬刺打了79場比賽，場均得到7.3分和5.6籃板。