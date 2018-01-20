NBA／克拉克森本季新高33分 湖人力壓溜馬

2018-01-20 15:30 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



湖人克拉克森攻下本季新高33分。 NBA 分享 facebook

克拉克森（Jordan Clarkson）替補上場展現高效率，19投14中攻下全場最高33分，外加7籃板7助攻，其中16分集中在第四節，幫助湖人在主場以99比86擊敗溜馬。湖人結束2連敗，溜馬則是嚐到2連敗。

湖人面臨傷兵麻煩，3位主力先發鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）都未上場。藍道（Julius Randle）得到14分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）13分，南斯（Larry Nance Jr.）10分11籃板3助攻3抄截2阻攻。

湖人上半場靠著克拉克森獨拿15分，取得8分領先，不過溜馬雖然處於落後劣勢，第四節卻在歐拉迪波（Victor Oladipo）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的接連取分下，一度追到僅落後2分。但克拉克森再度挺身而出，他在最後4分鐘內攻下14分，為湖人留住勝利。單場33分也是克拉克森本季得分新高。

本季平均得分達到106.9分的溜馬，居聯盟前10名，不過最近兩場比賽溜馬進攻狀態卻是不盡理想，兩戰都只拿到86分，而且命中率都不足4成，這也是球隊本季首度連兩戰命中率都低於4成。

歐拉迪波攻下25分5籃板4助攻，沙波尼斯15分14籃板，波格丹諾維奇和楊恩（Thaddeus Young）各拿下11分、10分。