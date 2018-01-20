NBA／羅素復出小試身手 籃網靠雙衛搶分滅熱火

2018-01-20 15:15 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



籃網在主場克服落後16分的劣勢，逆轉擊敗熱火。 美聯社 分享 facebook

因動左膝關節鏡手術缺席兩個月之久的羅素（D'Angelo Russell）在今天回歸，不過他只上場14分鐘得到1分2助攻。

籃網在主場克服落後16分的劣勢，靠著勒佛特（Caris LeVert）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）在關鍵時刻聯手包辦球隊最後10分，以101比95逆轉擊退近況出色的熱火。籃網也中止近期的3連敗。

丁威迪攻下15分6籃板3助攻，勒佛特則有12分5助攻4籃板3抄截的表現。籃網陣中以卡洛（DeMarre Carroll）的26分為最高，同時也追平生涯最高得分，哈里斯（Joe Harris）也有12分進帳。

懷塞德（Hassan Whiteside）上半場就拿下15分8籃板3阻攻，加上歐林尼克（Kelly Olynyk）貢獻10分，德拉基奇（Goran Dragic）和艾靈頓（Wayne Ellington）合拿15分，半場取得10分領先優勢；進入第三節中，熱火更一度拉開到16分差距，不過籃網隨即展開反攻，殺出一波14比0的攻勢，雙方比分迅速縮小到2分差。

第四節雙方競爭激烈，比分互有超前，勒佛特和丁威迪在這一節殺出，兩人聯手攻下18分，搭配卡洛也補上8分，籃網在比賽後段超前熱火。熱火雖然極力追趕，但關鍵時刻擋不住雙衛的攻勢，還是在客場飲恨。

懷塞德攻下22分13籃板4阻攻，德拉基奇17分4籃板4助攻；理查森（Josh Richardson）12分7助攻4籃板3抄截，歐林尼克12分。