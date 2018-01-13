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NBA／領先22分不夠用 詹皇關鍵失誤騎士3連敗

2018-01-13 11:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

詹姆斯讀秒階段發生採線出界失誤，葬送騎士逆轉契機苦吞3連敗。 美聯社
詹姆斯讀秒階段發生採線出界失誤，葬送騎士逆轉契機苦吞3連敗。 美聯社
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前兩場比賽都以大比分慘敗的騎士隊，今天在他們這次客場之旅最終戰來到印第安納溜馬主場，開賽騎士展現強烈進攻企圖心，上半場曾握有22分的領先優勢，不過易籃後風雲變色，決勝節讀秒階段落後1分的騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James），發生進攻踩線的失誤，終場騎士就以95：97慘遭逆轉，吞下3連敗，且騎士本季3度對上溜馬皆未能嘗到勝利滋味。

賽前連續兩場比賽表現不佳的小巨人湯瑪斯（Isaiah Thomas）表示，「我們要收起我們的驕傲，要打得更努力，打得更有緊迫性。」他指出，球隊的關鍵問題在於不論在攻守兩端，騎士球員沒有為了彼此在打球，不過他跟韋德（Dwyane Wade）今天都輪休。

騎士剛開賽就打出22：0猛攻，更一度領先達22分，不過在第3節卻花光領先優勢，溜馬連續兩記三分球追平比數，並在第3節時間還剩10.8秒時靠著柯里森（Darren Collison）急停跳投命中超前分，溜馬打出單節32：16的攻勢反倒取得2分領先進入決勝節。

第4節雙方陷入拉鋸戰，騎士靠著勒夫（Kevin Love）及詹姆斯連得7分要回領先，不過歐拉迪波（Victor Oladipo）在2分10秒時命中逆轉三分彈，幫助溜馬取得1分領先。

讀秒階段還落後1分的騎士，決定將機會交給詹姆斯，不過他在從右邊底線切入上籃時發生失誤，左腳跟踩到底線，經過裁判觀看重播畫面後維持原判決，最終騎士就以2分差落敗，吞下3連敗；騎士在這次5場客場之旅，只對魔術拿下勝利。

隨著詹姆斯最後一擊失手，騎士苦吞3連敗。 美聯社
隨著詹姆斯最後一擊失手，騎士苦吞3連敗。 美聯社
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詹姆斯拿下全場最高的27分、8籃板、11助攻，但也出現5次失誤，其中最後1次踩到底線的失誤最為關鍵；勒夫攻下21分、10籃板，格林（Jeff Green）13分。

柯里森在前3節8投全中，攻下19分，最終攻下全隊最佳的22分，歐拉迪波挹注19分，史帝芬森（Lance Stephenson）也貢獻16分、11籃板。

騎士溜馬詹姆斯
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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