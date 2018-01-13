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NBA／證實艾德里奇曾要求交易 波總攬責

2018-01-13 10:40NBA台灣 記者吳孟儒╱綜合外電報導

波總證實艾德里奇季前曾要求交易，而他也用妙答回應。 美聯社
波總證實艾德里奇季前曾要求交易，而他也用妙答回應。 美聯社
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艾德里奇（LaMarcus Aldridge）先前受訪時曾坦言上季過得不開心，成績並不如預期，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示，其實艾德里奇季末曾要求交易，但會發生這樣的情況責任在他身上，他認為是自己對艾德里奇「過度指導」了。

艾德里奇來到馬刺後備受期待，然而表現卻不符合期待，上季他上場72場比賽，平均每場拿到17.3分7.3籃板都是自菜鳥球季新低，艾德里奇其實也不滿意自己的表現，對此感到相當沮喪。

「情況就是這樣，我說，『哇，從來沒人對我這樣說過，執教20年以來，從未有人對我說過這樣的話，這就好像『我在這裡打得並不開心，我沒有自信，我不確定你希望我留在這裡，我想被交易』。」波波維奇說。

不過艾德里奇在和波波維奇一番「心靈交流」的談話之後，心情也都豁然開朗，最終馬刺和艾德里奇達成3年合約，而艾德里奇也在雷納德（Kawhi Leonard）缺陣之下找回統治力。

「我們一起共度晚餐、一起進行會談，然後充滿歡笑聲。」波波維奇表示，「我告訴他『我很樂意將你交易出去，如果能換來像是杜蘭特（Kevin Durant）這樣有天賦的球員，我會送你到機場，幫你整理好行李，親自送你走上飛機。』然後他就笑了。」波波維奇透露他和艾德里奇的對話。

波波維奇認為，艾德里奇會有轉隊的想法其實是他的責任，「我認為問題是在我身上，不該變成這樣的情況，他有9年的資歷，我不開改變他成為其他人，我可以在防守端要求他，但進攻端上我之前要求的太多了，這部分來說的確很蠢，有點過度指導了，所以我們會搞定這件事，現在他的表現十分出色。」

艾德里奇本季上場41場，平均上場時間33.8分鐘，可以拿到22.6分8.6籃板，都是在馬刺隊期間的新高，充分展現禁區一哥的威風。

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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