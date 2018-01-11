親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
運動員轉職人生

偏鄉就醫有多苦？人生最後一哩路 安寧沙漠區市民難善終

NBA／2萬分里程近在咫尺 杜蘭特：沒想過這天

2018-01-11 09:13聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特距離達成生涯總得分達2萬分里程碑只差25分，可望成為史上第2年輕達成2萬分...
杜蘭特距離達成生涯總得分達2萬分里程碑只差25分，可望成為史上第2年輕達成2萬分紀錄的球員。 美聯社
分享

因右小腿拉傷而缺席3場比賽的杜蘭特（Kevin Durant），狀態已經好轉，今天勇士在主場迎戰快艇，杜蘭特將重返火線，距離達成生涯總得分達2萬分里程碑只差25分，他很可能在這場達成這項紀錄，成為史上第2年輕達成2萬分紀錄的球員。

杜蘭特對此表示，自己從來沒有想過有朝一日能得到2萬分。

今天賽前杜蘭特生涯總得分已經累積達到19975分，他很有機會在對上快艇比賽中達成生涯第2萬分，成為史上第44位達到2萬分的球員；也將超越布萊恩（Kobe Bryant），成為史上第2年輕拿到2萬分的球員，NBA史上最年輕2萬分紀錄是由詹姆斯（LeBron James）所保持。

此外，NBA史上在30歲前就達標2萬分的球星，還有張伯倫（Wilt Chamberlain）與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）。

杜蘭特對此難以置信的說：「我從未想過自己的名字能夠和他們相提並論，這對我來說，是非常特別的。統計自己得到多少分數，從來就不是我的目標，這不是我打球的原因，但能在30歲之前做到這些，對我依然很特別，讓我充滿感激，不會覺得這是理所當然的。」

杜蘭特表示，他在每個賽季開始都會替自己設定目標，之前他曾替自己設下拿到最佳新人、達到場均得分25分等目標，但對於得分方面卻從未想過太多，「每個賽季我都會替自己設定個目標，但我從未想過自己能得到2萬分或3萬分，我只想一步一步來，保持專注在當下。」

隊友格林（Draymond Green）也不吝嗇給予杜蘭特讚美，「他就是連睡覺都可以得分的人，對於達成這個紀錄，我絲毫不驚訝。」

被問及達成2萬分時自己是否會有激動的反應，杜蘭特坦言不確定，不過這絕對會是他終身難忘的時刻之一，他說：「最重要的事情是你為所熱愛的東西而打球，我喜愛打球，所以享受這一切，在這之間，任何紀錄、獎項都是額外獲得的，我對這一切都心存感激。」

杜蘭特快艇NBA
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

三個中鋒沒水吃？ 太陽內線的一場鬧劇

2018-01-11 07:00

NBA／海瓦德脫保護靴能復出？ 綠衫軍主帥否定

2018-01-11 08:14

NBA／湯瑪斯犯規遭罰款 熱火、暴龍2人禁賽

2018-01-11 10:04

NBA／雷霆防守潰堤又陷低潮 衛少未受訪就離場

2018-01-11 00:04

NBA／杜蘭特復出戰快艇 浪花兄弟都因傷休兵

2018-01-11 10:00

從球爸嘴砲事件 看NBA教練「互挺」文化

2018-01-10 07:00

NBA／「球弟」立陶宛首戰變調 大人打小孩僅小勝

2018-01-10 16:27

NBA／杜蘭特有望回歸 瞄準2萬分里程碑

2018-01-10 15:18

NBA／維持雙塔競爭力 鵜鶘願續約卡珍斯

2018-01-10 15:16

NBA／鮑爾繳出罕見全能數據 格林之後首見

2018-01-10 15:15

NBA／今日戰績表 湖人勝國王二連勝擺脫西區爐主

2018-01-10 14:57

NBA／綠衫軍本季能走多遠？ 史蒂文斯幽默回應

2018-01-10 13:50

NBA／諾維茨基、史密斯挺身 獨行俠改名後首勝

2018-01-10 13:40

NBA／衛少準大三元無用 雷霆吞近6戰第4敗

2018-01-10 11:58

NBA／艾靈頓0.3秒準絕殺 熱火斷暴龍5連勝

2018-01-10 11:39

NBA／裁判與球員關係漸緊張 安東尼有話要說

2018-01-10 11:00

NBA／伯加特找工作 傳老東家公鹿有意網羅

2018-01-10 10:10

NBA／灌籃王回來了 拉文周日復出戰活塞

2018-01-10 09:55

NBA／明星賽票選倒數 熱火懷塞德挺巫師後衛

2018-01-10 09:37

NBA／綠衫軍抵倫敦 灌籃秀為海外賽暖身

2018-01-10 09:10

NBA／羅瑞尾椎挫傷 暴龍後場缺一角

2018-01-10 08:23

柯瑞啟動抓狂模式 重回MVP競爭行列

2018-01-08 07:00

擺脫林書豪受傷厄夢 籃網邁向重生幸福路上

2018-01-08 07:00

老鮑爾成NBA創辦人？ 嘴砲竟攪亂谷歌演算法

2018-01-07 07:00

格林血淚奮鬥史 五球員命運大不同

2018-01-05 07:00

淺談雷霆12月的轉變 三巨頭仍有想像空間

2018-01-04 17:00

湯瑪斯遠比不上厄文 健康復出也難助騎士爭冠

2018-01-04 07:00

波波維奇場外正直敢言 場內用兵如變魔術

2018-01-03 07:00

厄文是個超級球星 還不是頂尖領袖

2018-01-02 07:00

小球當道 看NBA這些年的「變」與「不變」

2017-12-31 07:00

以和為貴生出神秘力量 公牛進季後賽不是問題

2017-12-29 07:00

溜馬失去喬治焉知非福 歐拉迪波爆發成全明星

2017-12-28 07:00

暴龍六大驚奇改變 倏然成東區最好球隊

2017-12-27 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40

布萊恩戰袍光榮退休 下一個湖人盛世快了嗎？

2017-12-21 07:00

厄文看似完美的決定 真能帶來更多快樂？

2017-12-20 07:00

保羅傷癒回火箭 對哈登是助燃還是逆火?

2017-12-20 07:00

雷霆對比勇士球隊文化 困境如最後的絕地武士

2017-12-17 22:26

三戰狂送35記火鍋 勇士齊心王者回歸！

2017-12-13 07:00
看更多

熱門文章

桌球／江宏傑高八度哄女兒 福原愛看傻眼

2018-01-10 13:46

中職／向體育署報備合約 林煜清加盟悍將成定局

2018-01-10 15:20

MLB／退休前最後一站 王建民表態不排除中職

2018-01-10 22:08

三個中鋒沒水吃？ 太陽內線的一場鬧劇

2018-01-11 07:00

NBA／「球弟」立陶宛首戰變調 大人打小孩僅小勝

2018-01-10 16:27

棒球／周刊爆棒協惡搞少棒 紅包袋塞海報作秀

2018-01-10 14:55

MLB／王建民快38歲球速下滑 曹竣崵感同身受

2018-01-10 22:49

中職／加盟悍將續留職棒 林煜清感謝、珍惜機會

2018-01-10 18:22

HBL／南山女籃換帥無礙 領隊：相信電信系統

2018-01-10 14:08

中職／悍將隊斥千萬 打造「移動城堡」

2018-01-10 16:20

NBA／艾靈頓0.3秒準絕殺 熱火斷暴龍5連勝

2018-01-10 11:39

NBA／鮑爾繳出罕見全能數據 格林之後首見

2018-01-10 15:15

NBA／裁判與球員關係漸緊張 安東尼有話要說

2018-01-10 11:00

WSBL／楊淑淨卸南山兵符 宣告電信奪冠決心

2018-01-10 14:07

NBA／衛少準大三元無用 雷霆吞近6戰第4敗

2018-01-10 11:58

MLB／宣告退休？ 莫諾回雙城任特別顧問

2018-01-10 11:29

NBA／綠衫軍本季能走多遠？ 史蒂文斯幽默回應

2018-01-10 13:50

MLB／退休前回中職 王建民首鬆口：可以考慮

2018-01-10 23:52

日職／星野仙一多年前提醒台將 要有Hungry精神

2018-01-10 16:54

羽球／戴資穎等27選手 出征大馬羽球賽

2018-01-10 21:34

NBA／杜蘭特有望回歸 瞄準2萬分里程碑

2018-01-10 15:18

日職／入札機運大不同 菅野遠比菊池夢難圓

2018-01-11 07:00

攻守難兼顧 千禧世代野手進入名人堂最大障礙

2018-01-11 07:00

韓職／百萬美元洋將添一人 殷仔前隊友留NC恐龍

2018-01-10 18:43

中職／林煜清確定加盟悍將 兄弟棄將首位回鍋

2018-01-10 23:57

NBA／維持雙塔競爭力 鵜鶘願續約卡珍斯

2018-01-10 15:16

雪梨女網／詹詠然上演復仇記 女雙晉4強

2018-01-10 13:27

球神問卜／SBL璞園球星打泰拳 球神嚇到吃手手

2018-01-10 19:16

NBA／2萬分里程近在咫尺 杜蘭特：沒想過這天

2018-01-11 09:13

NBA／海瓦德脫保護靴能復出？ 綠衫軍主帥否定

2018-01-11 08:14

NBA／雷霆防守潰堤又陷低潮 衛少未受訪就離場

2018-01-11 00:04

足球／閃電柏特改踢足球 目標加入曼聯

2018-01-10 15:07

MLB／王建民結束休假 前往美國展開訓練

2018-01-10 23:21

網球／約克維奇澳網前復出奪勝 肘傷未完全恢復

2018-01-10 17:45

網球／盧彥勳右肩疼痛 是否退出澳網待評估

2018-01-10 16:40

中職／陽建福快滿39歲 再一場先發破200大關

2018-01-11 09:07

雪梨女網／闖進四強 詹詠然一雪前恥

2018-01-11 00:08

網球／納達爾復出備戰澳網 精神好沒傳出不適

2018-01-10 18:32

WSBL／突破生涯1000分 劉希曄感謝父母支持

2018-01-10 20:46

MLB／林多到日本練合氣道 法蘭柯納不擔心

2018-01-11 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top