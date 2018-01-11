NBA／2萬分里程近在咫尺 杜蘭特：沒想過這天

2018-01-11 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特距離達成生涯總得分達2萬分里程碑只差25分，可望成為史上第2年輕達成2萬分紀錄的球員。 美聯社 分享 facebook

因右小腿拉傷而缺席3場比賽的杜蘭特（Kevin Durant），狀態已經好轉，今天勇士在主場迎戰快艇，杜蘭特將重返火線，距離達成生涯總得分達2萬分里程碑只差25分，他很可能在這場達成這項紀錄，成為史上第2年輕達成2萬分紀錄的球員。

杜蘭特對此表示，自己從來沒有想過有朝一日能得到2萬分。

今天賽前杜蘭特生涯總得分已經累積達到19975分，他很有機會在對上快艇比賽中達成生涯第2萬分，成為史上第44位達到2萬分的球員；也將超越布萊恩（Kobe Bryant），成為史上第2年輕拿到2萬分的球員，NBA史上最年輕2萬分紀錄是由詹姆斯（LeBron James）所保持。

此外，NBA史上在30歲前就達標2萬分的球星，還有張伯倫（Wilt Chamberlain）與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）。

杜蘭特對此難以置信的說：「我從未想過自己的名字能夠和他們相提並論，這對我來說，是非常特別的。統計自己得到多少分數，從來就不是我的目標，這不是我打球的原因，但能在30歲之前做到這些，對我依然很特別，讓我充滿感激，不會覺得這是理所當然的。」

杜蘭特表示，他在每個賽季開始都會替自己設定目標，之前他曾替自己設下拿到最佳新人、達到場均得分25分等目標，但對於得分方面卻從未想過太多，「每個賽季我都會替自己設定個目標，但我從未想過自己能得到2萬分或3萬分，我只想一步一步來，保持專注在當下。」

隊友格林（Draymond Green）也不吝嗇給予杜蘭特讚美，「他就是連睡覺都可以得分的人，對於達成這個紀錄，我絲毫不驚訝。」

被問及達成2萬分時自己是否會有激動的反應，杜蘭特坦言不確定，不過這絕對會是他終身難忘的時刻之一，他說：「最重要的事情是你為所熱愛的東西而打球，我喜愛打球，所以享受這一切，在這之間，任何紀錄、獎項都是額外獲得的，我對這一切都心存感激。」