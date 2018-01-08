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擺脫林書豪受傷厄夢 籃網邁向重生幸福路上

2018-01-08 07:00梁起華

美國時間6日晚間波士頓塞爾蒂克在布魯克林籃網隊的巴克萊中心驚險地逃生出來，比賽打到最後一刻才分出勝負，籃網隊雖敗猶榮，看著大前鋒霍利斯˙傑佛森(Rondae Hollis-Jefferson)難過地在場上彎著腰遲遲不起、卡洛(DeMarre Carroll)為了爭搶最後一個進攻籃板把腳都弄傷的樣子，籃網隊「想贏」的慾望非常強盛，這是很好的現象。

籃網隊雖然少了華裔球星林書豪與受膝傷羅素(D'Angelo Russell)，但本季到目前為止，帳面上看似洩氣，但若仔細研究打的內容與實質成績，其實還可以接受。尤其從12月底至1月6日一周的時間內，3勝2負，其中的兩場敗戰，都是敗給波士頓、且在3分以內，若就賭盤開出的盤口，塞隊分別讓9.5與3分情況看來，籃網都是敗在讓分以內。

籃網近來拚勁十足，遇上強敵塞爾蒂克仍然全力以赴，差一點就能在主場扯下東區老大。 ...
籃網近來拚勁十足，遇上強敵塞爾蒂克仍然全力以赴，差一點就能在主場扯下東區老大。 美聯社
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其中3日晚間在主場成功擊退來犯、實力不弱的明尼蘇達灰狼隊，使得該隊在2018年初拿到二連勝，士氣相當鼓舞，那一場勝利對籃網隊在重建的道路上來說，具有重要指標意義。

為何擊敗灰狼隊具有指標意義？灰狼隊近況相當不錯，在輸掉籃網隊之前，過去10場比賽是8勝2負，目前居西區第四名，該隊的陣式中，從中鋒位置5號、3號、2號到6號的板凳替補克勞佛(Jamal Crawford)等，都算是星字輩的球員。灰狼隊的得分、投籃命中率、造成對方失誤率、抄截等都居聯盟前六名，整體攻守算是很不錯的隊伍。籃網隊能在上半場強壓著灰狼，下半場在局勢危急的情況下，還能在逆境求生，那這場比賽堪稱是籃網隊今年的範本賽事。

要不是讓後衛巴特勒(右)罰進16分，籃網真的就能打贏灰狼，因為他們最後只以1分之...
要不是讓後衛巴特勒(右)罰進16分，籃網真的就能打贏灰狼，因為他們最後只以1分之差落敗。 美聯社
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籃網隊在球季初林書豪受傷、整季報銷後，基本上台灣球迷就不怎麼關心籃網動態，加上從洛杉磯湖人隊換來的羅素與俄國中鋒莫茲戈夫(Timofey Mozgov)，一個打打傷傷、另一個效用不大，籃網隊本球季基本上本來是定位成為強隊的練靶隊伍，進補戰績用的。沒想到籃網隊還是有些許強度、有些態度的，看看籃網隊目前的戰績資歷，15場勝利中，有贏過騎士隊、雷霆隊、巫師隊與灰狼隊等一級強隊，更不用說熱火隊、拓荒者、爵士隊等戰績在五成上下的二級隊伍。

可見得籃網隊今年在補進了卡洛、克萊柏(Allen Crabbe)，再加上自己培養的哈里斯(Joe Harris)、霍利斯˙傑佛森、艾倫(Jarrett Allen)等的茁壯，這要歸功教練亞特金森(Kenny Atkinson)的整合與栽培有功。

籃網總教練亞特金森(中)成功讓一些無名小將打出信心，常能突然發動團隊的猛烈攻勢。...
籃網總教練亞特金森(中)成功讓一些無名小將打出信心，常能突然發動團隊的猛烈攻勢。 美聯社
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其中最重要、但也最不起眼的替補控衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)，最讓人驚奇。此君快兩年前還曾被下放到NBA發展聯盟流放過，從去年季末起到本季儼然成為籃網隊的主將，3日晚間擊敗灰狼的比賽，與6日晚上「險敗」給塞隊的賽事中，他在幾次關鍵時刻挺身而出，穩住了場面，有點感覺像是很多年前「林來瘋」的「山寨版」。

幾天前，美國知名體育網站Bleacher Report更新了每支NBA球隊奪冠的機率，布魯克林籃網隊與國王隊、老鷹隊、小牛隊的奪冠賠率是1比1000，連同太陽隊這五支隊伍被列入奪冠的「癡心妄想組」(Not in a Million Years)。

控衛丁威迪(中)是籃網本季最大的驚奇，他的平均上場時間比上季增加不到5分鐘，但得...
控衛丁威迪(中)是籃網本季最大的驚奇，他的平均上場時間比上季增加不到5分鐘，但得分與助攻幾乎都快翻倍！ 美聯社
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Bleacher Report網站在敘述到籃網隊時指出，要是林書豪與羅素等無傷病，加上防守能改進的話，籃網隊是有機會、有可能的(possible & relevant)的。籃網隊在前幾周又從費城七六人隊交易來不受重用的中鋒歐卡福(Jahlil Okafor)等，這名球員是當年以樂透身份被選進來的，天份方面其實不差，只是打球積極度與心態方面要調整，這可能要看教練亞特金森如何改造調教他。

籃網隊目前能作球員交易的籌碼不多，但是球隊管理階層盡可能用最經濟合算的方式，找來可發揮的球員們，來為球隊體質作改善，這個方向是對的，Bleacher Report應該要把籃網隊的組別往上調一層至「有夢、還有希望組」(MAYBE once in a Million Years)才對！

籃網灰狼林書豪羅素

梁起華

長年旅居紐約，對美式運動如棒球、美足和籃球極度熱衷，尤其對於大學美足與籃球有深度研究，超喜愛挖每位球員的生長與養成背景，死忠的密西根州大(MSU)斯巴達人隊球迷，Go Green~ Go White~！

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