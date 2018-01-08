親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
台棒西進大陸
運動員轉職人生

台灣絕食進化史：從不吃不喝、喝水到接力禁食

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 這2星座健康方面要當心！

柯瑞啟動抓狂模式 重回MVP競爭行列

2018-01-08 07:00特約記者李亦伸

柯瑞(左)復出後近4戰手感火燙，瘋狂攻下144分，幾乎無人能擋！ 美聯社
柯瑞(左)復出後近4戰手感火燙，瘋狂攻下144分，幾乎無人能擋！ 美聯社
分享

傷癒復出4戰場均36分，每場命中7個三分球，投籃命中率5成84，三分球命中率5成36，勇士後衛柯瑞不但手感火熱，他的牽制力和傳球也為隊友創造更多空間和出手機會，打亂對手節奏和防守布局，抓狂版柯瑞正在回到年度MVP競爭行列！

2017-18NBA季前，全世界預測NBA年度MVP有三大熱門，第一是騎士詹姆斯，第二是火箭後衛哈登，第三是公鹿前鋒安戴托昆波、勇士前鋒杜蘭特、馬刺前鋒雷納德。這分季前MVP預測少了雷霆後衛衛特斯布魯克，因為雷霆三巨頭組合會分散球權和MVP光環，讓衛斯特布魯克失去競爭力和驚人數據。名單也少了塞爾蒂克後衛厄文，塞爾蒂克打團隊籃球，陣中兩球星海瓦德、霍福特也會分散厄文競爭光環。

千金難買早知道，但是專業的球評會在季前就告訴你柯瑞(右)才是真正的MVP人選。 ...
千金難買早知道，但是專業的球評會在季前就告訴你柯瑞(右)才是真正的MVP人選。 美聯社
分享

2015、2016兩季MVP勇士後衛柯瑞排不進前六，但本季季前我的MVP預測是柯瑞，分析理由有幾個。

1、年度MVP熱門關鍵在下半季，不是上半季，下半季爆發，打出狀況，球隊戰績拉升，會讓投票者和媒體關注印象更深刻，有助於MVP選票和聲勢。

2、柯瑞上季以領袖角色幫助杜蘭特融入勇士，也為勇士贏下三年內第二座總冠軍，接下來就是他再度爆發，主宰比賽，用犀利投籃和突破、傳球改變聯盟的「Show Time」。

3、勇士是最近幾年NBA戰力、天賦、球星指數最強大球隊，柯瑞是這支球隊核心領袖，他還會有3-4年顛峰，只是勇士球星太多，加上柯瑞打的是控球後衛角色，他必須幫助隊友融入團隊，接下來才能打出自己數據和功能。

柯瑞(左)一直是勇士的核心，不會因為球隊其他異動而有所改變。 美聯社
柯瑞(左)一直是勇士的核心，不會因為球隊其他異動而有所改變。 美聯社
分享

4、柯瑞的投籃能力和射程空前，也可能絕後，他正在改變籃球和這個世代，短期內柯瑞還會有抓狂爆發和高峰。最出色的投籃，更穩定的跳投，更不可思議的射程，還有出神入化的控球、突破、傳球能力，柯瑞的球技、技巧和統治力，還會有很大主宰空間。

NBA官網「MVP排行榜」，柯瑞上周排名和聲勢回到第五，第一是杜蘭特，第二是哈登(傷停中)，第三是厄文，第四是詹姆斯。

杜蘭特最近一周輪休，他歸隊後，抓狂版柯瑞數據會稍稍平緩，但他的狀況和出色投籃還會帶動勇士，成為勇士下半季戰力再上升的靈魂。

在柯瑞受傷休養期間，杜蘭特(左)成功擔負起球隊領袖責任，幫助勇士打出傲人的戰績。...
在柯瑞受傷休養期間，杜蘭特(左)成功擔負起球隊領袖責任，幫助勇士打出傲人的戰績。 美聯社
分享

目前看來勇士本季至少65勝，合理67勝，上看69勝，柯瑞只要下半季健康，他會重新回到MVP競爭雷達，在戰績、個人表現和聲勢上，逐漸搶回MVP舞台光環。

抓狂版柯瑞回來了，瘋狂三分球也跟著回來，勇士也會隨著季後賽接近，逐漸收拾玩心，打出衛冕軍架式。

勇士柯瑞杜蘭特

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

相關新聞

擺脫林書豪受傷厄夢 籃網邁向重生幸福路上

2018-01-08 07:00

NBA／癌末小粉絲在看 柯瑞狂飆45分

2018-01-08 00:09

NBA／在勇士拿到冠軍戒 奈許：感覺有點怪

2018-01-08 08:20

NBA／湖人釋出伯加特 冠軍中鋒尋覓新東家

2018-01-07 17:15

NBA／騎士團隊打法無私 湯瑪斯：感覺很棒

2018-01-07 17:14

NBA／又與大三元擦身而過 詹姆斯：不在乎

2018-01-07 16:00

NBA／柯瑞狀態火熱 柯爾：真的不可思議

2018-01-07 15:34

NBA／今日戰績表 東詹皇西柯瑞表現超閃均助球隊勝

2018-01-07 14:29

NBA／灰狼三大將轟垮防線 主場痛宰鵜鶘

2018-01-07 12:55

NBA／公鹿三劍客合砍75分 力壓巫師雙槍

2018-01-07 12:37

NBA／騎士四巨頭聯手出擊 客場險勝魔術

2018-01-07 11:55

NBA／哈里斯27分捍衛主場 火箭近9戰吞7敗

2018-01-07 11:50

NBA／歐拉迪波傷癒復出 溜馬終結5連敗

2018-01-07 10:35

NBA／菜鳥泰托姆關鍵5分退籃網 綠衫軍收6連勝

2018-01-07 10:25

NBA／柯瑞復出手感發燙 拳王也讚嘆

2018-01-07 09:58

NBA／遭麥基肘擊 葛里芬腦震盪退場

2018-01-07 08:47

NBA／柯瑞飆本季新高45分 勇士輕取快艇

2018-01-07 08:12

老鮑爾成NBA創辦人？ 嘴砲竟攪亂谷歌演算法

2018-01-07 07:00

格林血淚奮鬥史 五球員命運大不同

2018-01-05 07:00

淺談雷霆12月的轉變 三巨頭仍有想像空間

2018-01-04 17:00

湯瑪斯遠比不上厄文 健康復出也難助騎士爭冠

2018-01-04 07:00

波波維奇場外正直敢言 場內用兵如變魔術

2018-01-03 07:00

厄文是個超級球星 還不是頂尖領袖

2018-01-02 07:00

小球當道 看NBA這些年的「變」與「不變」

2017-12-31 07:00

以和為貴生出神秘力量 公牛進季後賽不是問題

2017-12-29 07:00

溜馬失去喬治焉知非福 歐拉迪波爆發成全明星

2017-12-28 07:00

暴龍六大驚奇改變 倏然成東區最好球隊

2017-12-27 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40

布萊恩戰袍光榮退休 下一個湖人盛世快了嗎？

2017-12-21 07:00

厄文看似完美的決定 真能帶來更多快樂？

2017-12-20 07:00

保羅傷癒回火箭 對哈登是助燃還是逆火?

2017-12-20 07:00

雷霆對比勇士球隊文化 困境如最後的絕地武士

2017-12-17 22:26

三戰狂送35記火鍋 勇士齊心王者回歸！

2017-12-13 07:00

鮑爾第四節常坐板凳 湖人球哥出了什麼問題？

2017-12-11 07:00

雷霆一再翻船 誰該負最大責任？

2017-11-22 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞復出手感發燙 拳王也讚嘆

2018-01-07 09:58

NBA／遭麥基肘擊 葛里芬腦震盪退場

2018-01-07 08:47

MLB／大谷翔平想拚二刀流 王貞治、張本勳反對

2018-01-07 10:25

MLB／電腦算新賽季數據 史丹頓攜賈吉合繳98轟

2018-01-07 11:29

舉重／陳葦綾發文澄清 未控訴體育署及中華奧會

2018-01-07 14:08

柯瑞啟動抓狂模式 重回MVP競爭行列

2018-01-08 07:00

JHBL／從志在參加變黑馬 崇倫進8強創隊史最佳

2018-01-07 18:58

NBA／湖人釋出伯加特 冠軍中鋒尋覓新東家

2018-01-07 17:15

擺脫林書豪受傷厄夢 籃網邁向重生幸福路上

2018-01-08 07:00

澳職／對陳鴻文轟出3分砲 蔣智賢登打點王

2018-01-07 12:28

NBA／又與大三元擦身而過 詹姆斯：不在乎

2018-01-07 16:00

MLB／左腳扭傷到底為什麼 凱柯：是個謎

2018-01-07 08:51

MLB／藍鳥換來索拉提 補強內野兼添火力

2018-01-07 09:43

澳職／張泰山揮第3轟 連續10場安打近況火燙

2018-01-07 15:00

NBA／騎士團隊打法無私 湯瑪斯：感覺很棒

2018-01-07 17:14

NBA／騎士四巨頭聯手出擊 客場險勝魔術

2018-01-07 11:55

SBL／台銀不敵裕隆吞2連敗 韋陳明：輸得心服口服

2018-01-07 18:55

NBA／柯瑞狀態火熱 柯爾：真的不可思議

2018-01-07 15:34

MLB／加速比賽無效 官方想再限制捕手暫停次數

2018-01-07 10:53

棒球／台灣人壽隊9日辦測試會 余書農等42人參加

2018-01-07 16:08

MLB／搭建友好橋梁 遊騎兵和火腿簽約合作

2018-01-07 10:17

羽球排名賽／不想再當毛孩子 白馭珀逆轉闖冠軍戰

2018-01-07 14:52

SBL／半場爭議壓哨三分彈 金酒3分險勝達欣

2018-01-07 16:49

NBA／灰狼三大將轟垮防線 主場痛宰鵜鶘

2018-01-07 12:55

羽球排名賽／頂腰傷闖決賽 許仁豪：超出預期

2018-01-07 15:13

NBA／今日戰績表 東詹皇西柯瑞表現超閃均助球隊勝

2018-01-07 14:29

NBA／在勇士拿到冠軍戒 奈許：感覺有點怪

2018-01-08 08:20

NBA／哈里斯27分捍衛主場 火箭近9戰吞7敗

2018-01-07 11:50

NBA／癌末小粉絲在看 柯瑞狂飆45分

2018-01-08 00:09

霍普曼盃／費德勒扛2點勝利 瑞士壓德國登頂

2018-01-07 10:58

日職／星野仙一璀璨野球人生 田中將大幫圓夢

2018-01-08 07:00

中職／自辦首屆訓練營 彭政閔：比打總冠軍賽緊張

2018-01-07 18:52

影音／旗山香蕉路跑馬拉松 6000選手香蕉水果吃到飽

2018-01-07 10:04

保齡球／從儲訓冷宮重新升格 國手：可養小孩了

2018-01-07 13:17

JHBL／甩開昨日落敗低潮 賴皇偉助崇倫晉8強

2018-01-07 20:21

NBA／菜鳥泰托姆關鍵5分退籃網 綠衫軍收6連勝

2018-01-07 10:25

NBA／公鹿三劍客合砍75分 力壓巫師雙槍

2018-01-07 12:37

冬奧／入選美國隊 華裔滑冰好手陳楷雯美夢成真

2018-01-07 14:37

路跑／全台唯一香蕉馬拉松 跑者造型非常「香蕉」

2018-01-07 10:42

ABL／寶島本土火力開轟 夢想家仍不敵莫諾吸血鬼

2018-01-07 21:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top