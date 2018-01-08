柯瑞啟動抓狂模式 重回MVP競爭行列

柯瑞(左)復出後近4戰手感火燙，瘋狂攻下144分，幾乎無人能擋！ 美聯社 分享 facebook

傷癒復出4戰場均36分，每場命中7個三分球，投籃命中率5成84，三分球命中率5成36，勇士後衛柯瑞不但手感火熱，他的牽制力和傳球也為隊友創造更多空間和出手機會，打亂對手節奏和防守布局，抓狂版柯瑞正在回到年度MVP競爭行列！

2017-18NBA季前，全世界預測NBA年度MVP有三大熱門，第一是騎士詹姆斯，第二是火箭後衛哈登，第三是公鹿前鋒安戴托昆波、勇士前鋒杜蘭特、馬刺前鋒雷納德。這分季前MVP預測少了雷霆後衛衛特斯布魯克，因為雷霆三巨頭組合會分散球權和MVP光環，讓衛斯特布魯克失去競爭力和驚人數據。名單也少了塞爾蒂克後衛厄文，塞爾蒂克打團隊籃球，陣中兩球星海瓦德、霍福特也會分散厄文競爭光環。

千金難買早知道，但是專業的球評會在季前就告訴你柯瑞(右)才是真正的MVP人選。 美聯社 分享 facebook

2015、2016兩季MVP勇士後衛柯瑞排不進前六，但本季季前我的MVP預測是柯瑞，分析理由有幾個。

1、年度MVP熱門關鍵在下半季，不是上半季，下半季爆發，打出狀況，球隊戰績拉升，會讓投票者和媒體關注印象更深刻，有助於MVP選票和聲勢。

2、柯瑞上季以領袖角色幫助杜蘭特融入勇士，也為勇士贏下三年內第二座總冠軍，接下來就是他再度爆發，主宰比賽，用犀利投籃和突破、傳球改變聯盟的「Show Time」。

3、勇士是最近幾年NBA戰力、天賦、球星指數最強大球隊，柯瑞是這支球隊核心領袖，他還會有3-4年顛峰，只是勇士球星太多，加上柯瑞打的是控球後衛角色，他必須幫助隊友融入團隊，接下來才能打出自己數據和功能。

柯瑞(左)一直是勇士的核心，不會因為球隊其他異動而有所改變。 美聯社 分享 facebook

4、柯瑞的投籃能力和射程空前，也可能絕後，他正在改變籃球和這個世代，短期內柯瑞還會有抓狂爆發和高峰。最出色的投籃，更穩定的跳投，更不可思議的射程，還有出神入化的控球、突破、傳球能力，柯瑞的球技、技巧和統治力，還會有很大主宰空間。

NBA官網「MVP排行榜」，柯瑞上周排名和聲勢回到第五，第一是杜蘭特，第二是哈登(傷停中)，第三是厄文，第四是詹姆斯。

杜蘭特最近一周輪休，他歸隊後，抓狂版柯瑞數據會稍稍平緩，但他的狀況和出色投籃還會帶動勇士，成為勇士下半季戰力再上升的靈魂。

在柯瑞受傷休養期間，杜蘭特(左)成功擔負起球隊領袖責任，幫助勇士打出傲人的戰績。 美聯社 分享 facebook

目前看來勇士本季至少65勝，合理67勝，上看69勝，柯瑞只要下半季健康，他會重新回到MVP競爭雷達，在戰績、個人表現和聲勢上，逐漸搶回MVP舞台光環。

抓狂版柯瑞回來了，瘋狂三分球也跟著回來，勇士也會隨著季後賽接近，逐漸收拾玩心，打出衛冕軍架式。