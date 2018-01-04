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NBA／致勝一擊收服獨行俠 柯瑞：我很有信心

2018-01-04 17:15NBA台灣 udn記者吳孟儒／綜合外電報導

投進致勝三分的柯瑞表示，「這一球的出手我很有信心」。 美聯社
投進致勝三分的柯瑞表示，「這一球的出手我很有信心」。 美聯社
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柯瑞（Stpehen Curry）在最後3.4秒飆進致勝三分球，幫助勇士在驚滔駭浪之中，以125比122險勝獨行俠（原名：小牛），賽後柯瑞表示，「這一球的出手我很有信心，最後我也把球投進終結比賽。」

柯瑞傷癒復出後的第2場比賽手感依舊火燙，半場打完11投7中就拿到20分，最後勇士被獨行俠迎頭趕上，讀秒階段被逼成平手，還是靠著柯瑞的救命三分彈，勇士才守下比賽勝利。

「Draymond擋得很好，讓防守我的Yogi措手不及，讓我能夠有空檔出手，然後把球投進，我有信心我能將球投進，而我真的把球投進而且結束比賽了。」

柯瑞在最後讀秒階段，利用格林（Draymond Green）的防守掩護，擺脫佛瑞爾（Yogi Ferrell）的防守，諾維茨基（Dirk Nowitzki）也來不及守下，最後柯瑞在3.4秒飆進了致勝的三分彈。

諾維茨基賽後受訪時表示，當時應該對柯瑞犯規才對，他說：「很明顯，對這名最優秀的射手來說，這個致勝一擊的空檔實在太大了！」

勇士終結獨行俠本季最長的4連勝，同時締造客場8連勝的紀錄，成為NBA聯盟首支連4季都曾達過客場8連勝的球隊。

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