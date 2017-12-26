NBA／康特狂轟31分22籃板 耶誕大戰寫里程碑

2017-12-26 11:12 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 吳孟儒 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

尼克中鋒康特（Enes Kanter）狀態火熱，拿到31分22籃板的出色數據，創下耶誕大戰的里程碑，收到不少人傳來的祝福，但尼克最終以7分之差不敵76人，吞下2連敗。

這是康特生涯第3次拿到「雙20」數據，第2次至少30分20籃板，難能可貴的是，康特是史上第4位在耶誕大戰拿到至少30分20籃板的球員，另外3位分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）和蘭尼爾（Bob Lanier）。

康特更是31年來第1位可以在耶誕大戰拿到「雙20」的球員，上一位是1986年的摩西馬龍（Moses Malone），當時他拿到28分21籃板。

另外，安比德（Joel Embiid）拿到25分16籃板3阻攻，這是自2002年的國王湖人的耶誕大戰，首次兩隊皆有1人繳出至少25分15籃板的表現，當時歐尼爾（Shaquille O'Neal）拿到27分17籃板、布萊恩27分15籃板，韋伯（Chris Webber）攻下25分15籃板，國王以105：99拿下勝利。

康特雖然繳出出色數據，寫下難得的里程碑，無能在耶誕大戰奪勝仍留下遺憾，「這確實是很棒的一件事，有很多人打電話或是傳訊息跟我說恭喜。」康特接著說：「但我如果一場比賽拿了50分50籃板又如何？大家希望看到的是尼克打進季後賽，如果我的數據沒辦法將尼克帶到季後賽舞台，這其實沒有任何意義。」

尼克在本場比賽之後，戰績來到17勝16敗，目前暫居東區第8。