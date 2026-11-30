中國信託商業銀行冠名贊助第十四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，二一五支隊伍歷經逾一個月激戰，混合組冠軍戰昨天於新莊棒球場登場，桃園市平鎮高中最終以三比二擊敗北科附工，成功衛冕，拿下隊史第九座冠軍。

中信盃黑豹旗為全台規模最大的高中棒球賽事，閉幕典禮由運動部競技運動司司長謝富秀、中華棒球協會理事長周玲妏、國家運動科學中心執行長趙遠宏，以及中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑共同出席。

中華棒協理事長周玲妏表示，恭喜平鎮九度奪下冠軍，也肯定北科附工勇於奮戰的優異表現。女子組賽事則由南崁高中以十二比七擊敗士林高商，摘下隊史第二座冠軍。

中國信託金控董事會秘書長高人傑指出，中國信託不僅透過中信盃黑豹旗打造高中球員逐夢舞台，更持續整合資源贊助球隊發展，期待明年與中華棒協合作推動Ｕ十五全國國中棒球大賽，串聯基層棒球賽事體系。

中國信託銀行二○二三年起為中信盃黑豹旗增設球隊參賽補助，至今已有四十九所學校受惠，今年更推出八強球隊營養補助計畫，提供為期一年的高蛋白補給品及專業追蹤服務。

為表揚長期投入基層棒球的教練與幕後推手，中華棒協籌組評審團遴選「黑豹獎」得主，今年由台中市台中二中教練鄭肇豪、台南市瀛海中學教練郭怡秀及台北市延平中學教練梁羣彥獲獎。

「台日高中棒球交流賽」也將在今年十二月廿六日至廿七日登場，邀請新北市穀保家商、平鎮高中與日本明治神宮棒球大會優勝隊伍橫濱高校於新莊棒球場對決。