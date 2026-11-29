平鎮高中在黑豹旗全國高中棒球大賽力拚衛冕，高三中外野手幸世賢在6局下揮出超前比數的二壘打，幫助平鎮以3：2逆轉北科附工奪下隊史第9冠，上壘後激情大吼釋放壓力，他也盼在高中最後一年為自己打出身價，畢業後挑戰職棒改善家境。

2026-11-29 17:14