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黑豹旗／第14屆賽事落幕個人獎項揭曉 平鎮劉任右奪大會MVP
第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天落幕，平鎮高中與北科附工的「桃園內戰」，平鎮靠著高三左投范博超完投7局失2分領軍，打線在6局下攻進3分，終場以3：2逆轉勝出，完成二連霸、抱回隊史第9冠，個人獎項也出爐。
平鎮高中、北科附工繼首屆黑豹旗賽事後，暌違13年再次爭冠，平鎮仍舊成為最終贏家。而大會MVP頒給陣中的高三「王牌左投」劉任右，今年在4強戰以6局失1分、飆7K的表現率隊擊敗強敵穀保家商，也是今年高中最受矚目的潛力好手。
第14屆中信盃黑豹旗青棒賽獎項
團體獎
冠軍：平鎮高中
亞軍：北科附工
季軍：穀保家商
殿軍：台南海事
第五名：南英商工
第六名：西苑中學
第七名：高苑工商
第八名：陽明高中
個人獎
打擊獎：劉桓宇（平鎮高中）打擊率0.600
打點獎：王伊佐（北科附工）10分打點
全壘打獎：蕭丞宥（竹東高中）2轟
投手獎：梁畯閎（北科附工）13局0失分、防禦率0
最有價值球員獎：劉任右（平鎮高中）
教練獎：吳柏宏（平鎮高中）
黑豹旗明星球員獎
最佳投手：饒又語（穀保家商）
最佳捕手：曾翊瑋（台南海事）
最佳一壘手：邱聖安（平鎮高中）
最佳二壘手：余丞翔（北科附工）
最佳三壘手：劉承佐（穀保家商）
最佳游擊手：余利亞（北科附工）
最佳外野手：劉桓宇、幸世賢（平鎮高中）、王伊佐（北科附工）
最佳指定打擊：曾乙喆（平鎮高中）
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