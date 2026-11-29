北科附工暌違12年挺進黑豹旗冠軍戰，包括陳柏毓、蔣少宏等大批畢業學長都現身場邊觀賽，今天雖靠小高一陳靖岳在5局上代打建功取得2：0領先，但在6局下沒能守成，以2：3遭逆轉，三度挺進冠軍戰都以亞軍作收，依舊無緣隊史首冠。

北科附工今天全場僅敲1支安打，就是陳靖岳在5局上攻破平鎮先發投手范博超，當時一、二壘有人的局面，陳靖岳代打揮出2分打點二壘打。

賽後北科總教練林建男表示：「這是賽前就擬定的比賽策略，比賽後半段已經叫代打部隊在準備，因為這位小高一最近擊球率非常高。」在關鍵時刻相信球員的能力和狀況，林建男說：「小朋友的狀況是好的，那我們就相信他，用這種信念來給孩子信心，他也做到了。」

然而6局下被平鎮攻占一、二壘，北科換上第3任投手，由先發游擊手余利亞登板投球，之後因滾地球和移防游擊的余丞翔發生失誤被追平比數，之後又被平鎮幸世賢揮出安打，讓出領先優勢，也因此錯失黑豹旗隊史首冠。

林建男解釋，賽前對選手的安排都已做好準備，也讓選手知道關鍵時刻誰該準備、誰要移防，「這些都是我們準備好的，但結果就是我們輸了，我們相信孩子，他們也相信教練和戰術，只差在成功跟沒有成功。」

繼第一、二屆賽事後再闖黑豹旗決賽，但仍舊以亞軍收場，林建男認為，大家都已拚盡全力，「最大贏家是桃園市。」他也肯定自家高三學長們的成長，「這一個月內的壓力，真的可以讓大家成長很快，高三都會自主去訓練，在宿舍早上七點就聽到有人在練打擊，那種聲音是感動的聲音。」

北科附工暌違12年打冠軍賽，大批畢業學長都現身場邊，其中前兩屆爭冠陣容中的捕手、目前效力於味全龍隊的蔣少宏也現身，他也還記得，首屆賽事在冠軍戰以1：13不敵平鎮，7局遭提前結束比賽，「唯一1分是我打的，（張）煒謙跑回來的，所以我很有印象。」

對於學弟今年爭冠的表現，蔣少宏說：「我覺得他們表現也很棒了，雖然可能會覺得有點可惜，但他們能從單淘汰的賽事打到現在已經很棒了。」

北科附工先發投手梁畯閎先發4局無失分，送出5次三振。記者張文玠／攝影

北科附工高一陳靖岳代打建功。記者張文玠／攝影

北科附工高一陳靖岳代打建功。記者張文玠／攝影