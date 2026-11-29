平鎮高中在黑豹旗全國高中棒球大賽力拚衛冕，高三中外野手幸世賢在6局下揮出超前比數的二壘打，幫助平鎮以3：2逆轉北科附工奪下隊史第9冠，上壘後激情大吼釋放壓力，他也盼在高中最後一年為自己打出身價，畢業後挑戰職棒改善家境。

平鎮高中與北科附工的「桃園內戰」，北科附工在5局上靠陳靖岳的二壘打率先取得2：0領先，平鎮的反撲則在6局下展開，靠著曾乙喆的滾地球和北科游擊失誤追平比數，接著幸世賢從余利亞手中揮出中外野二壘打送回一壘上的隊友，打下平鎮奪冠的致勝分。

幸世賢透露，當下站上打擊區時，緊張和壓力都有，但就讓自己專注在與投手對決，「在場下就有準備好要打直球，在下面的時候有觀察，他的直球比率比較高，剛好第一顆就有投到我設定的位置。」

幸世賢一棒建功當英雄，看著球落地後，他的壓力一舉釋放，「打出去之後，我邊跑邊吼，因為自己在這次黑豹旗打得不是那麼好，是到了四強跟冠軍賽才打比較好，所以我在跑壘的時候也在吼，把壓力都吼出來。」

幸世賢來自南投信義鄉，父母皆是聾啞人士，平時相處靠手語溝通，家人包括外公外婆、舅舅舅媽及兄弟姐妹等也都對他格外照顧，幸世賢在棒球領域展現天賦，高中來到桃園發展，也兩度入選U18培訓隊，他盼畢業後參與選秀挑戰職棒，一來是希望能追上優秀學長們的腳步，另一則是希望能改善家境。