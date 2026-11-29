中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天上演冠軍戰「桃園內戰」，平鎮高中靠著6局下單局灌進3分逆轉戰局，加上高三左投范博超完投7局飆出10次三振守成，終場以3：2氣走北科附工，成功完成二連霸並抱回隊史第9座冠軍獎盃。

兩隊前段演出精彩投手戰，平鎮首局雖靠保送與安打攻占得點圈，但跑者衝回本壘遭北科捕手觸殺出局，無緣先馳得點；北科先發投手梁畯閎主投4局無失分力保不失。平鎮左投范博超前4局同樣壓制對手，直到5局上因觸身球與故意四壞球保送堆疊壘包，遭北科代打陳靖岳敲出左外野二壘打掉2分，陷入0：2落後。

不過平鎮在6局下展現韌性，利用北科後援投手群控球不穩及守備失誤先追平比數，隨後幸世賢揮出中外野超前二壘打送回勝利打點，一舉超前。范博超7局上續投順利關門，總計完投7局僅被敲1安失2分、飆出10K，最快球速146公里，收下冠軍戰勝投。

平鎮高中今天在黑豹旗冠軍戰以3：2逆轉北科附工，奪下隊史第9冠並完成二連霸，賽後投捕在投手丘相擁慶祝。 記者張文玠／攝影

平鎮高中跑者彭成安（中）1局下企圖搶攻本壘，遭北科附工捕手觸殺出局，無緣先馳得點。 記者張文玠／攝影

平鎮高中左投范博超今天完投7局僅被敲1安失2分、飆出10次三振，拿下冠軍戰勝投。 記者張文玠／攝影

黑豹旗全國高中棒球大賽今天落幕，平鎮高中逆轉衛冕後，全隊衝進場內歡呼。 記者張文玠／攝影

北科附工先發投手梁畯閎今天在冠軍戰主投4局無失分，前段與平鎮上演精彩投手戰。 記者張文玠／攝影