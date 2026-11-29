黑豹旗全國高中棒球大賽今天進行冠軍戰，平鎮高中范博超完投7局，在5局上被敲唯一安打失2分，飆10次三振平生涯單場最多，但靠著隊友在6局下攻進3分逆轉戰局，終場平鎮以3：2逆轉勝出，范博超也向替他解圍的隊友告白「愛死你們了！」

范博超升高三後與劉任右扛起球隊兩大先發重任，劉任右在4強戰登板壓制穀保家商，率隊晉級冠軍戰，今天拚衛冕的任務則交給范博超，他說：「昨天教練就有跟我提，要準備今天的比賽，教練就讓我盡量丟，因為都是最後一場比賽了，也是高中最後一次打黑豹旗，就盡量去表現。」

范博超開賽起連續解決13名打者，沒讓對手踏上壘包，但在5局上1出局後投出觸身球，二壘有人時面對北科第7棒黃宥傑，教練團祭出故意四壞球敬遠，平鎮總教練吳柏宏賽後解釋，該打者平時多是擔任中心棒次，也考量後面打者威力比較沒有好，因此做此安排。

只是沒算到，北科接著啟用高一球員陳靖岳代打，一棒揮出左外野二壘打送回2分，這也是范博超全場被敲的唯一安打，一顆失投球就失2分，讓平鎮先陷入0：2落後。

范博超坦言，失分當下很難過，「可能因為這顆球就讓球隊輸掉比賽，但比賽還在進行中，要盡快調整好心態。」

范博超成功穩住陣腳，隊友接著在6局下進帳3分大局超前比數，他也笑說，自己在旁邊很開心，「很感謝我的隊友救了我，因為不想要在高三留下遺憾。」最終他繳出7局失2分的完投勝，用94球，只被擊出1支安打，送出10次三振。

吳柏宏談起子弟兵的發揮也讚譽有加，「他整場球都壓制對方的打擊，當然很可惜因為那一顆失投球，讓對方有機會得分，但他之後不慌不忙地幫球隊守住後面的局數，這個就是王牌投手的架勢。」

今天在新莊球場進行的冠軍戰，看台上也湧入大量球迷進場觀賽，范博超也說：「很難得會有這麼多觀眾看我比賽這樣，很享受這個氛圍。」