黑豹旗全國高中棒球大賽今天冠軍戰上演「桃園內戰」，衛冕軍平鎮高中對上北科附工，重演13年前第一屆黑豹旗爭冠戲碼，北科全場僅敲1安、在5局上先搶下2分，平鎮則在6局下進帳3分成功反撲，並靠高三左投范博超完投7局守住勝利，終場平鎮以3：2逆轉勝出，完成二連霸並收下隊史第9冠。

北科附工前身桃園農工在黑豹旗第一、二屆賽事都打進冠軍戰，但分別不敵平鎮高中及穀保家商，如今暌違12年後再闖冠軍戰，又是碰上平鎮高中。

平鎮高中此戰排出范博超先發，開賽起連續解決13名打者、送8次三振，完全封鎖北科附工打線，唯一亂流出現在5局上，1出局後投出觸身球保送，北科附工採短打推進跑者，2出局後再獲得故意四壞球保送，北科接著推陳靖岳上場代打，揮出左外野方向二壘打送回2分，先打下2：0領先。

北科附工先發投手梁畯閎26日在8強戰先發5局用54球，沒有失分，奪下勝投，今天冠軍戰再先發，首局因為保送和觸身球面臨危機，2出局後被邱聖安揮出安打，但二壘跑者回本壘遭觸殺，化解平鎮攻勢。梁畯閎主投4局，被敲出2支安打，沒有失分。

5局下北科換上第2任投手劉尚杰，登板後連飆3K，但投到6局下被敲安打後又投出保送退場，北科推先發游擊手余利亞登板後援，卻讓戰局出現變化。

平鎮6局下讓第3棒劉桓宇彩犧牲觸擊把隊友推進上二、三壘，曾乙喆敲二壘滾地球先替球隊追回1分，接著邱聖安擊出游擊滾地球造成對手失誤，一舉將比數扳平，下一棒幸世賢揮出中外野二壘打再送回超前分，平鎮單局攻下3分逆轉戰局。

7局上平鎮范博超繼續登板關門，守住勝利，完投7局用94球，僅被敲出1支安打，有1次觸身球保送，送出10次三振，失2分，奪下冠軍戰勝投，最快球速達146公里。

平鎮在黑豹旗完成二連霸、奪第9冠。 記者張文玠／攝影