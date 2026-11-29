日職火腿隊王牌投手伊藤大海季後透過入札制度挑戰大聯盟，並與小熊隊達成簽約共識，火腿總教練新庄剛志為子弟兵送上祝福，並表示無論他狀況好壞，都會是他最大的粉絲，也將持續支持日職年輕球員赴美發展。

伊藤大海一圓旅美夢，披上小熊隊戰袍挑戰大聯盟，新庄剛志也在今天參與火腿新入團選手歡迎活動時給予祝福，「既然已經決定了，不管伊藤是狀況不好或是處於最佳狀態，我都是他最大的粉絲，也是最站在他這邊的人。」

新庄剛志提到，未來伊藤大海可能會受到各種批評，「但希望他能記得，即使只有一個人，也有人站在他這邊。」另外也表示，伊藤大海一路與火腿共同成長，「和大海一起度過的回憶會永遠留存，能一起共事真的很開心。」

新庄剛志認為，伊藤大海之後除了要習慣異鄉的生活，還要適應大聯盟用球的差異，即使他已多次在世界的舞台上比賽，包括參與兩屆經典賽，應該知道那種感覺，「但如果要投滿一整年，恐怕又會遇到新的困難，真的，讓人擔心的事情太多了。」

近年日職球員有意朝大聯盟發展，新庄剛志也以過來人的身分表示，「現在這個時代的年輕球員，很多人都希望在日職有所成就，然後去美國賺很多錢，我認為這樣很好，這也會為火腿帶來正面效益，我想支持他們，推他們一把。」