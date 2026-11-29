2027年世界12強棒球賽16支參賽球隊全數底定，日本隊著手布局情蒐作業，監督井口資仁表示，不只是台灣、南韓，對於12強賽的所有對手，都必須做好情蒐準備，也透露明年3月與中華隊在台北大巨蛋的交流賽，預計將徵召超過28人參賽。

井口資仁上任日本武士監督後的首個任務為亞冠賽，以完成三連霸圓滿落幕，就在冠軍賽結束當天，他火速召集教練團進行檢討，也討論到明年3月與中華隊的交流賽。

井口透露，交流賽將以完整陣容出賽，也希望能帶更多人前往，預計會徵召超過正式比賽規定人數的28人。

井口也提到，目前正在討論情蒐作業，「不只是台灣、韓國，對於12強賽的所有對手，都必須再進一步做好情蒐。」他表示，希望可以提供選手需要的數據，會仔細篩選資料，打造有利選手發揮的環境。

日本媒體引述日本武士消息人士指出，情蒐計畫不只鎖定亞洲，也將涵蓋南美洲等地，將蒐集各國職棒例行賽最後20場到30場比賽數據及影片。

日本隊在上屆12強賽冠軍賽不敵中華隊，復仇野心不難想見，加上明年賽事還有另外一層意義，就是2028年洛杉磯奧運資格賽，將由排名最佳的亞洲球隊取得1張門票。