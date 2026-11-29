2027年世界棒球12強賽會內賽16支參賽隊伍全數出爐，尼加拉瓜、中國在資格賽搶下最後兩張晉級門票，兩隊都是將是首度在12強賽亮相，其中尼加拉瓜3戰全勝出線後，也表示有意爭取預賽的主辦權。

明年世界12強賽首度擴編為16隊參賽，2025年底由WBSC公布的世界排名前12強隊伍直接挺進會內賽，包括日本、台灣、美國、南韓、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲及多明尼加；另外4席由資格賽產生，西班牙、義大利、尼加拉瓜及中國拿下最終門票。

尼加拉瓜在昨天落幕的B組資格賽3戰全勝，隊史首度前進會內賽，尼加拉瓜棒球協會（FENIBA）主席波拉斯（Nemesio Porras）表示：「取得資格對我們來說意義重大。」同時他也透露，尼加拉瓜將爭取其中一組預賽在自家主場進行。

尼加拉瓜日前才舉辦完U23世界盃，如今確定挺進12強會內賽後，也有意爭取預賽主辦權，波拉斯說：「我們相信主辦過U23世界盃是一次很棒的經驗，12強賽會非常具挑戰性，但我們相信這可以考驗我們的組織，我們是很年輕的主辦也還有很多要學習，但我們有很高的期待，我相信我們已經準備好迎接WBSC的旗艦賽事。」

明年12強賽16支參賽隊伍全數底定，將分為4組進行預賽，A組預賽已確定11月8日至12日在台灣舉行，另3組預賽舉辦地點仍待WBSC公布。這次賽事也將產生2張洛杉磯奧運棒球賽參賽門票，戰績最佳的亞洲球隊，及歐洲／大洋洲球隊將前進奧運。