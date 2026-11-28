繼平良海馬加盟藍鳥隊後，高橋光成也確定投奔響尾蛇隊，新球季舞台將在大聯盟，西武獅隊監督西口文也送上祝福，但談到對戰力帶來的衝擊，不禁搔頭說：「確實是很傷。」

西武先發輪值戰力在去年休賽季已經流失今井達也，今年再一口氣少了兩人，平良本季先發22場、146局，高橋則是貢獻22場先發、138.1局，合計284.1局，成為西武接下來必須尋找解答的難題。

西口文也表示，高橋花了好幾年，終於達成自己嚮往的目標，這對他來說是好事，「希望他在那邊全力以赴、好好努力。」他也提到，從新聞上看到是一年合約，希望高橋在美國有好表現，未來可以繼續留在美國打拚。

談到先發輪值一口氣少了兩人，西口一邊搔頭一邊回應：「那確實很傷，兩個人加起來就是少了200多局，接下來的課題就是如何透過新洋將、新人和目前陣中的選手補上空缺。」