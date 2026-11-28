2027年世界12強資格賽B組賽事最後一天，捷克今天全場敲10支安打，以6：1擊敗英國開胡，但兩隊雙雙出局，確定把尼加拉瓜及中國送進會內賽，明年世界12強賽16支參賽隊伍全數出爐。

英國隊以多數美國出生的球員組隊參與這次資格賽，昨天靠3任投手登板，以1：0完封中國隊，保住晉級機會，今天面對還未開胡的捷克，開路先鋒克雷頓（Elijah Clayton）率先敲出二壘打，接著曼德（David Mendham）補上安打助英國1：0先馳得點。

捷克打線則是在2局下靠著2支連續安打將比數扳平，4局下佩爾尼卡（Martin Pernička）擊出二壘打，之後靠對手失誤跑回超前分，辛德爾卡（Michal Sindelka）安打再添分數。7局下捷克再靠3支連續安打及野手選擇多添3分，將比數拉開為6：1。

捷克擊敗英國後拿下資格賽首勝，兩隊戰績同為1勝2敗，但也雙雙確定無緣會內賽，無論晚場尼加拉瓜及中國隊結果為何，都提前確定由尼、中收下12強會內賽門票。中國隊目前戰績1勝1敗，即使晚場敗給2連勝的尼加拉瓜，與戰績相同的捷、英比較對戰優質率（TQB）仍能勝出，搶下晉級最後一席。

明年世界12強賽擴編為16隊參賽，除了世界排名前12的隊伍外，另4支由資格賽出線的隊伍也全數確定，包括西班牙、義大利、尼加拉瓜及中國。