效力於韓職起亞虎的23歲超新星金倒永，近期在美國新秀評價網站公布的國際新秀榜排名第一，甚至力壓近期剛與小熊隊簽約佐藤輝明。然而金倒永在受訪時談到，直言不論是去日本或是美國都依樣，現在完全沒想過出國打球。

2026賽季繳出鬼神般表現的金倒永，全勤出賽135場，繳出.308的打擊率、OPS1.060、153支安打中包括45隻的全壘打，不僅成為史上最年輕二度MVP，包辦年度MVP、全壘打王、長打率王及三壘手守備獎。此外金倒永今年保送率達14.3%，三振率僅17.4%，美媒也盛讚是「韓職超級球星中的超級球星」。

根據韓國媒體《OSEN》報導，金倒永最快要等到2028年球季結束後才有入札資格，但美國棒球界早已關注他的發展。大聯盟官網本月初分析，金倒永若進軍大聯盟，有望成為單季20至25轟的打者。美國新秀評價網站《Prospects Live》近期公布國際新秀排行榜，金倒永躍升至榜首位置， 成為唯一一位擠進前十的韓國球員。

談到對旅外的想法，金倒永坦言：「我覺得自己還有很多的不足，現在完全沒想過出國打球，希望每年每年都做好該做的事，或許會自然而然迎來適合挑戰的時間，但現在只想做好自己該做的事。 」