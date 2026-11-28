日職中日隊23歲左投金丸夢斗今天與球團完成換約，生涯第二個職棒球季在一軍待滿整季，明年年薪翻倍、總額來到5200萬日圓（約台幣1075萬元），他也誓言，「明年要以拿下澤村賞為目標。」

金丸夢斗去年新人年先發出賽15場，投了96.2局，拿下2勝6敗，防禦率2.61。今年職棒第二年則是整季待在一軍先發輪值中，拿下5勝12敗、防禦率2.91，投球局數160.2局為全隊最多，也排名聯盟第4。

今年金丸夢斗先是參與3月舉行的世界棒球經典賽，健康投完整季之後，還參與11月登場的亞冠賽，對中華隊主投7局僅被敲2安，沒有失分，拿下勝投。如今金丸夢斗也獲得球團大幅加薪肯定，明年年薪從2500萬日圓增加2700萬日圓，總額來到5200萬日圓。

中日今年戰績60勝81敗2和排名中央聯盟墊底，金丸夢斗整季防禦率不到3卻苦吞12敗，並列中央聯盟敗投王，因此在談及明年目標時，他主動表示：「只要不失分就不會吞下敗投，我會朝這個目標努力。」他也表示，明年將以獲得澤村賞為目標，盼與高橋宏斗共組中日龍隊兩大支柱。