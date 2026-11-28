日本職棒養樂多燕子隊今天舉辦球迷感恩會，今年活動中考驗選手繪畫實力，25歲內野手長岡秀樹筆下畫出的吉祥物燕美，既沒燕子樣、也沒胖企鵝樣，本人卻很驕傲：「只有我畫了全身！」長岡秀樹最終奪冠，球團宣布他的畫作將商品化，他當場回應：「我不會買。」

養樂多球迷感恩會今天在明治神宮棒球場登場，安排選手參與各種趣味競賽，包括繪畫、烹飪、歌唱等活動，而長岡秀樹、奧川恭伸、松本健吾、莊司宏太、岩田幸宏比拚畫功，由吉祥物燕九郎的妹妹燕美擔任模特兒，其他四人有人畫了燕美的臉，有人畫了半身，唯獨長岡畫了全身，但長相太過獨特、畫風難以言喻，讓現場球迷當場爆出笑聲。

長岡為自己的作品辯護，「全部只有我畫了全身，輪廓應該還滿像的吧！」五幅畫作透過現場掌聲進行表決，長岡獲得冠軍，聽到將商品化後，馬上回應「我不會買」，再度逗笑現場。

養樂多官方X也公布將出周邊商品消息，球迷留言：「笑死，我一定要買」、「燕美要哭了吧！」、「啊…畫得挺有味道的」、「長岡畫伯誕生」。此外，料理王挑戰用砂糖做甜點，由日美混血日隈Montell奪冠，還獲得一年份砂糖禮物。