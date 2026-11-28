2026九合一大選投票日今（28）日登場，民眾出門投票須注意服裝穿搭，禁止攜帶有候選人或政黨標誌的旗幟、服飾等，其中棒球迷們針對「能否穿著林安可球衣」引發熱議！

根據公職人員選舉罷免法第65條規定，投票期間若在投開票所內穿戴或標示政黨、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，經制止不服者，主任管理員會同主任監察員應令其離場，若被查明觸法，最高甚至可能遭罰新台幣500萬。

能否穿著有球員背號與姓名的球衣前往投票，成爲近期的熱門話題，主因與國民黨台北市市長候選人蔣萬安的競選口號「台北安可」有關，同理穿著運動品牌「PUMA」的衣服，也讓人聯想到台北市長候選人沈伯洋。中選會在日前指出：評判重點不在於穿著隱射性服裝，只要該行為「讓大眾聯想到，是在替特定候選人拉票」，就可能構成違規，被請出場。

另外若有明確拉票行為，如發傳單、傳送訊息、掛旗幟等著選行為，依公職人員選舉罷免法第110條規定，將處以50萬元以上、500萬元以下罰鍰，若經勸導無果恐面臨1年以下有期徒刑、新台幣1萬5000元以下罰金的違規處分。

有不少球迷留言笑稱「林安可真是無妄之災」、「在台北的安可球迷不要穿就好」、「為什麼這種事也是統一獅在坦？」。事實上球迷不用擔心，重點在於是否有明確的拉票行為，和穿的衣服並沒有太大關係。