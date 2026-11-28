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黑豹旗／劉任右比賽中拿手機拍場內惹議 行銷公司認害選手違規道歉了
黑豹旗青棒賽昨天進行4強賽，平鎮高中王牌投手劉任右被鏡頭捕捉到手持手機拍攝場內，引發外界討論、質疑是否妥當，此次黑豹旗行銷單位悍創運動行銷在晚間致歉，承認因自家工作人員作業疏失，將手機交給選手拍攝，導致選手遭到誤解及批評。
平鎮昨天以2：1擊敗穀保家商，劉任右先發6局失1分，第七局留下壘上跑者退場，而鏡頭捕捉到他在臨到最後一個出局數時手持手機拍攝場內，畫面在網上引發討論。
悍創於晚間10點發出致歉聲明，依據賽事規章，比賽期間不得向外聯繫，承認是因行銷單位工作人員疏失，將手機交給選手拍攝，「針對本次事件，本單位已進行內部檢討，並全面加強工作人員對賽事規章之教育訓練。」
悍創運動行銷致歉公告如下
本日黑豹旗四強賽事於比賽進行時，因行銷單位工作人員作業疏失，於最後出局數期間將手機交予球員進行拍攝。依據賽事規章，比賽期間不得向外聯繫。此事件起因於行銷單位人員未能落實規範，使用具通訊設備的器材進行拍攝，相關責任應由本單位全數承擔，與球員無涉。
本次疏失致使該名球員於網路上遭受誤解與批評，本單位在此鄭重向該名球員及其家人致歉。同時，亦向穀保家商與平鎮高中兩校教練團、球員及全體隊職員致上誠摯歉意。此行為不僅影響比賽進行，更對場上雙方球隊有失尊重。
此外，本單位亦向黑豹旗主辦單位，以及現場與線上觀賽的球迷朋友們致歉。黑豹旗以推廣高中棒球運動為宗旨，本單位卻於賽事中造成不當示範，有負各界信任與支持，深感愧疚。
針對本次事件，本單位已進行內部檢討，並全面加強工作人員對賽事規章之教育訓練。
再次向所有受影響之球員、球隊、主辦單位及球迷朋友們，致上最誠摯的歉意。
黑豹旗行銷單位：悍創運動行銷
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