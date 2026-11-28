黑豹旗青棒賽昨天進行4強賽，平鎮高中王牌投手劉任右被鏡頭捕捉到手持手機拍攝場內，引發外界討論、質疑是否妥當，此次黑豹旗行銷單位悍創運動行銷在晚間致歉，承認因自家工作人員作業疏失，將手機交給選手拍攝，導致選手遭到誤解及批評。

平鎮昨天以2：1擊敗穀保家商，劉任右先發6局失1分，第七局留下壘上跑者退場，而鏡頭捕捉到他在臨到最後一個出局數時手持手機拍攝場內，畫面在網上引發討論。

悍創於晚間10點發出致歉聲明，依據賽事規章，比賽期間不得向外聯繫，承認是因行銷單位工作人員疏失，將手機交給選手拍攝，「針對本次事件，本單位已進行內部檢討，並全面加強工作人員對賽事規章之教育訓練。」

悍創運動行銷致歉公告如下