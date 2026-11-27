2027年世界12強賽資格賽B組，中國、尼加拉瓜、捷克、英國4隊爭取最後兩張會內賽門票，中國隊今天晚場迎戰英國隊，全場僅敲1支安打，攻勢遭封鎖，終場以0：1吞敗，兩隊戰績都形成1勝1敗，明天兩場賽事定生死。

英國隊棒球世界排名第17，為力拚12強正賽門票，這次參與資格賽的陣容，多數選手為美國出生，包括NCAA及小聯盟球員。

英國隊昨天首戰以3：6不敵尼加拉瓜，中國隊首戰則是以6：1擊敗捷克搶下首勝。此戰中國隊只要擊敗英國，就能確定由中國及尼加拉瓜前進會內賽，然而此戰中國隊攻勢全場遭壓制。

英國隊今天推出在美職最高層級曾達3A的威爾斯（Nick Wells）先發，主投5局只被敲出1支安打，沒有投出保送，送出2次三振；之後由在NACC出賽的摩爾（Cam Moore）登板，中繼1局無失分；今年在金鶯隊3A出賽的龍恩（Ryan Long）接手後援3局飆7次三振，守住勝利。

中國隊昨天靠小球戰術「點」破捷克隊防線，今天則是攻勢完全遭封鎖，首局由李孝煬在2出局後敲出全隊唯一安打，之後直到8局上才再靠失誤踏上壘包，全場僅2人踏上壘包，遭到完封。

英國隊打線在3局下由克雷頓（Elijah Clayton）的安打開啟攻勢，之後維瑞亞（Max Viera）揮出二壘打送回分數，也成為此戰的致勝分，英國隊全場雖敲9安，但留下10個殘壘。

目前4隊戰績由尼加拉瓜取得2勝0敗排第一，英國、中國戰績都是1勝1敗，捷克則是0勝2敗排第四。明天資格賽最終日，午場賽事由英國對上捷克、晚場由尼加拉瓜面對中國，決定誰能挺進會內賽。

中國敗給英國後，晉級之路陷入不利，明天若是英國擊敗捷克，中國晚場對上尼加拉瓜非贏不可，且贏球也將形成中、英、尼三隊2勝1敗戰績互咬的局面，比較對戰優質率（TQB）決定2支晉級隊伍；若是捷克擊敗英國，中國晚場擊敗尼加拉瓜就晉級，落敗則將與英、捷比較TQB搶最後一席。