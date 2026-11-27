日本橫濱高中強投織田翔希是日本與美國棒壇積極網羅的對象。日職讀賣巨人隊26日首度與織田見面時提議，給他松井秀喜在巨人時期的背號55號，並提供多達90頁的簡報資料。

織田翔希今年9月以日本隊王牌先發之姿，來台灣參加亞洲青棒錦標賽，並在對台關鍵戰役登板。

日媒「體育報知」26日報導，織田10月15日召開記者會表明，除了與美國職棒大聯盟MLB的球隊簽訂小聯盟合約之外，赴美留學也是選項。儘管如此，10月22日舉行的日職選秀會上，巨人隊仍強行指名織田。

織田在日職選秀結果公布後表示，「感到非常光榮，但是挑戰美國的決心不會動搖」。

據了解，織田在本月4日至17日共14天內，已聽取10支MLB球隊的說明，這些球隊包含德州遊騎兵、費城費城人、紐約大都會、多倫多藍鳥、聖路易紅雀、紐約洋基、底特律老虎、洛杉磯道奇、奧克蘭運動家及休士頓太空人。

在織田與MLB球隊面談期間，巨人隊高層本月10日也前往橫濱高中就選秀指名問候。當時織田並未出席，而是在教室上課。橫濱高中由校長、棒球隊總教練村田浩明及部長高山大輝，出席這場約10分鐘的問候。

村田說明織田當時未出席的原因是，「如果織田在這裡接受問候、聽取相關說明，畢竟他還是高中生，我認為腦中可能會變得一團混亂，還有其他各種考量。織田本人也曾這樣表達。」

而織田昨天在校內與巨人隊的人員面談，歷時1小時半。這也是巨人隊在選秀會經過35天之後，首度與織田碰面。巨人隊由球探主管博松伸介等4人出面，向織田等人說明球隊的養成計畫。

儘管巨人隊總教練松井秀喜，以及編成本部長水野雄仁並未出席，但松井向織田方面表示，會提供背號55號給織田，並希望織田「務必穿上這個背號」。

松井曾效力於讀賣巨人隊，後來轉戰MLB披上洋基隊球衣，上月返回巨人隊執掌兵符。

巨人隊球探主管博松伸介說明，「我們向他們介紹巨人隊目前能夠展現的吸引力，以及球員培育方針等內容。」他接著說：「我們也希望他未來有機會成為巨人隊王牌、日本隊王牌，進而躍上世界舞台。」

巨人隊提供給織田的資料多達90頁，而且資料的標題為「挑戰成為世界最頂尖投手 朝首度同時奪得澤村賞與塞揚獎邁進」。巨人隊向織田傳達，希望他達成前人未及的目標，也就是同時奪得澤村賞與賽揚獎。

2012年，日本火腿隊強行指名大谷翔平時，提供的資料約30頁，相形之下，這次的內容可說相當罕見。

至今，巨人隊編成總部長水野一直期待織田披上巨人隊戰袍，他表示，「我們真心希望他能先在巨人隊、日本職棒好好發揮實力，再前往美國發展。」

根據美國職棒的現行制度，未滿25歲、明年1月15日起可與MLB球隊簽約的國際業餘球員，必須從小聯盟合約起步。不過，MLB的勞資協議將於12月1日失效，若雙方無法達成新的協議，球團老闆可能會禁止球員進入球場，進而演變成「封館」（lockout）。

若真的發生「封館」，織田也能選擇前往美國就讀大學。不論如何，他目前仍有多種選擇，其中包含留在日職發展。而巨人隊的交涉期限為2027年3月底。