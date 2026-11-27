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黑豹旗／北科挺進冠軍賽有「轉運手」發威 極速120公里演出3.1局封鎖
只用最快球速120公里，北科附工投手胡宸睿後援3.1局無失分，幫助球隊以1：0完封台南海事，前進黑豹旗青棒賽冠軍賽，總教練林建男賽後笑曝，胡宸睿是陣中的「轉運手」。
北科此役由吳皓安先發3.2局退場，胡宸睿接手先出現保送擠成滿壘，隨後靠二壘方向滾地球出局，成功化解危機，最終一路投完，兩任投手聯手完封台南海事。
胡宸睿綽號「小哈」，在投手丘上一臉笑意，連面對壘上有人危機也是一樣，他透露，自己是在高二開始較常丟壘上有人的危機場面，從那時開始，不想讓別人看了覺得自己很緊張，「想說遇到了就是微笑去面對，微笑可能會有好結果，在場上表情不太好的話可能會結果不太好。」
教練稱他是「轉運手」，胡宸睿也說：「我在丟有危機時基本上是不會掉分。」談到此役最滿意的地方，他說是有把教練交付任務完成，也相信守備可以幫助自己化解危機。
胡宸睿自曝，最快球速只有120公里，但一直都有聽到別人給予「控球準」的評價，「高中不一定要球速140才能上場，把自己優勢發揮出來也可以壓制打者。」
有趣的是，北科時隔12年再闖冠軍賽，當時學校名字仍是「桃園農工」，胡宸睿坦言：「我一開始不知道桃農就是北科，後來才知道。」冠軍賽將迎戰強權平鎮高中，他信心喊話：「我們可以的！」
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