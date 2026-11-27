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棒球／WBSC公布經典賽、奧運、12強賽程 中華隊未來6年很忙碌
世界棒壘球總會（WBSC）公布2027至2032年三大國際賽賽程，世界12強棒球賽2027、2031年舉行。2028、2032年奧運都有棒球項目。下屆經典賽2030年舉行，2029年先打資格賽。
12強賽於2027、2031年登場，資格賽2026、2030年舉行，下屆參賽隊伍從12隊增至16隊，Ａ組資格賽由西班牙、義大利出線，Ｂ組資格賽尼加拉瓜、中國大陸今天如果都贏，將一起晉級會內賽。
奧運棒球將在2028年洛杉磯奧運回歸，2032布里斯本奧運預計也有棒球項目，資格賽分別在2026至2028年、2030至2031年舉行。
第6屆經典賽今年3月落幕，委內瑞拉奪冠，下屆2030年舉行，2029年先打資格賽，中華隊今年在預賽與南韓、澳洲同為2勝2敗，雖比較對戰失分率後無法晉級8強，但C組5隊排名第4，因此2029年不用打資格賽。
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