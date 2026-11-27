由中華民國棒球協會主辦的115年協會盃全國女子棒球錦標賽今天落幕，今年共有13隊參賽，最終由頂新和德文教基金會長期支持的接棒未來女子棒球隊及元夢女子棒球隊分別奪下冠、亞軍，三至四名則分別為開曼英利、台灣體大。

接棒未來女子棒球隊及元夢女子棒球隊近年在海內外比賽屢創佳績，歷年累積取得超過10座冠軍。元夢女子棒球隊在2023年底成立，雖以年輕球員為主，但展現十足的韌性與競爭力，本屆協會盃以分組第一之姿晉級四強，一路挺進冠軍戰。

接棒未來女子棒球隊教練李詩芸榮獲教練獎，她表示：「感謝頂新和德文教基金會長期的支持與照顧，讓我們能夠更專注於訓練，持續追逐自己的棒球夢。」全壘打獎由元夢女棒球員陳琪蓉獲得，她也分享：「很珍惜有這樣的舞台與資源，讓我們有機會不斷成長、挑戰自己，也希望透過比賽讓更多人看見台灣女子棒球。」

相較於男子棒球，台灣女子棒球尚未職業化，球員多半需要兼顧工作、生活及訓練，有限的資源與場地更是女棒長期發展所面臨的挑戰。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫持續扶植女棒，至今已邁入第8年，從球隊運作、參賽經費、球衣球具到球員營養金，給予球員穩定的支持與照顧，更積極串聯公益夥伴味全龍，善用天母球場可運用的時段及空間，提供女棒球員更完善的訓練環境，讓她們能夠無後顧之憂地精進球技、勇敢追夢。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，期待透過基金會長期的投入，帶動更多企業及社會大眾共同支持女子棒球，打造更健全的女子棒球發展環境，讓每一個熱愛棒球的女孩，都能持續追夢。

元夢女棒球員陳琪蓉榮獲全壘打獎。 圖/ 頂新和德文教基金會提供