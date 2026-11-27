黑豹旗青棒賽今天進行4強賽，巔峰對決之戰先由平鎮高中以2：1險勝穀保家商，率先鎖定爭冠席次，下午北科附工以1：0力克台南海事，時隔12年闖進冠軍賽。

北科打線此役在第二局突破，林昀樂在二壘有人時敲安送回分數，而先發投手吳皓安投3.2局退場，第四局台南海事因1安打、2保送攻占滿壘，胡宸睿登板拆彈成功，幫助北科帶著1：0領先進入後段戰。

台南海事陳柏駿先發5.1局，第六局將滿壘局面交到王牌投手吳杰叡手中，一登板火球連發，面對黃宇汯、林承宏連飆2K，成功凍結1分落後，但打線無力在第七局突破，最終遭到完封。

北科附工過去曾以「桃園農工」之名在第一屆、第二屆黑豹旗都打進冠軍賽，分別不敵平鎮高中、穀保家商，這回時隔12年再闖決賽，總教練林建男表示，「2013年的戲碼，能在今年再次上演，學校名字也改了，也跟孩子說真的謝謝他們。」

林建男說：「和大家講好了，我們的目標是打到最後一天，賽前準備也都跟孩子說，只有兩個字：相信，誰上場就是相信誰，什麼戰術下達就是相信戰術。」

2013年黑豹旗冠軍賽，桃園農工以1：13遭到平鎮高中慘電，這次再度過招，林建男說：「希望這次對戰有更好看的內容，平鎮是強權，我們來挑戰強權，我們不是來學習，我們是來參賽。」

北科附工以1：0完封台南海事，時隔12年再度打進黑豹旗決賽。圖／中華棒球協會提供

北科附工以1：0完封台南海事，時隔12年再度打進黑豹旗決賽。圖／中華棒協提供