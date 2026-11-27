2027年世界12強賽資格賽B組本周在中國進行，尼加拉瓜昨天擊敗英國奪首勝，今天面對捷克，單場再敲9支安打，加上對手2次失誤，終場以4：2收下二連勝，最快今晚確定最後兩張晉級門票鹿死誰手。

捷克昨天被中國小球戰術攻破，以1：6吞敗。今天面對尼加拉瓜，5局上靠著曾效力於日職巨人隊的「捷克賈吉」赫魯普（Marek Chlup）敲出陽春砲取得1：0領先。

但捷克在5局下馬上因守備失誤製造危機，尼加拉瓜再獲保送形成一、二壘有人，接著道森（Chase Dawson）安打追平比數，下一棒敲滾地球再送回超前分，尼加拉瓜以2：1反超比數。

6局上捷克靠著本業是英文老師的強森（Ryan Johnson）轟出追平陽春砲，連續兩場比賽開轟，將戰局扳成平手，但投手群依舊沒能擋下尼加拉瓜的攻勢。尼加拉瓜接著在6、7局都攻下分數，最終就以2分差勝出。

世界12強資格賽B組由尼加拉瓜、中國、捷克及英國「4搶2」，目前尼加拉瓜以2勝0敗暫居第一，若是今晚中國擊敗英國，就將提前確定由尼加拉瓜、中國搶下資格賽最後兩張晉級門票，攜手挺進12強會內賽。